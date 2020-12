Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Mentre il rapporto positivi-tamponi è ancora sotto il 10%, nelle prossime ore il premier Conte potrebbe annunciare le deroghe al Dpcm per consentire gli spostamenti tra Comuni nei giorni di festa. Da domani non ci sarà nessuna regione in zona rossa: l’Abruzzo diventerà arancione, mentre Calabria, Piemonte, Lombardia e Basilicata da arancioni diventeranno gialle. Intanto, dopo il Regno Unito, anche gli Stati Uniti hanno autorizzato la somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech: le prime vaccinazioni sono attese tra domenica e lunedì (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, sabato 12 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Tar dà ragione a governo, Abruzzo torna in zona rossa – Il Tar dell’Abruzzo ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal governo sull’ordinanza emanata dal presidente della Regione, Marco Marsilio, che, lunedì scorso, senza le valutazioni della cabina di regia nazionale, ha anticipato l’uscita dell’Abruzzo dalla zona rossa. Dunque, l’Abruzzo è tornata già da ieri sera, sebbene nelle prossime ore – con nuova ordinanza del governo – dovrebbe diventare regione arancione.

Cinque Regioni cambiano colore, nessuna in area rossa – Dal 13 dicembre nessuna Regione si troverà in zona rossa. L’ultima Regione che si trovava in area rossa, l’Abruzzo, da domenica diventerà infatti arancione, mentre Calabria, Piemonte, Lombardia e Basilicata da arancioni diventeranno gialle. È quanto stabilito sulla base degli ultimi dati della Cabina di Regia che analizza l’andamento dell’epidemia di Covid in Italia. L’ordinanza sarà firmata nelle prossime ore dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Qui l’articolo completo.

Rt Italia scende a 0,82 – È sceso ancora l’indice di contagio Rt in Italia, passando da 0,91 a 0,82. È quanto emerge dalla bozza del report settimanale di monitoraggio del ministero della Salute e Iss.

Il bollettino dell’11 dicembre – Secondo il bollettino dell’11 dicembre sul Coronavirus in Italia, le persone attualmente positive nel nostro Paese sono 690.323: nelle 24 ore fra il 10 e l’11 dicembre si sono registrati 18.727 nuovi casi e 761 decessi, a fronte di 24.169 guarigioni dichiarate. Le persone ricoverate in ospedale con Covid-19 sono 28.562 (-526 rispetto al giorno precedente), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.265 (-26) e 658.496 (-5.652) si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino.

Lombardia, ci stiamo preparando per terza ondata – “Stiamo preparandoci per la terza probabile ondata di gennaio. Nessuno di noi sa esattamente il quando e l’entità, ma tutti ragionevolmente prevediamo che purtroppo questo avvenga”. Lo ha detto il dirigente della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia, Marco Salmoiraghi, sottolineando che “la preparazione della terza ondata troverà il sistema ancora più stanco rispetto alle prime due ondate”.

