Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Covid-19 ha provocato finora oltre 71 milioni di contagi e più di un milione e mezzo di morti nel mondo. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito, seguiti da India e Brasile. Nelle scorse ore la Food and Drug Administration Usa ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech, già avviata pochi giorni fa dal Regno Unito, mentre l’autorizzazione dell’Unione europea è attesa per il 29 dicembre. A questo link tutte le notizie sul Coronavirus in Italia. Di seguito, invece, le ultime news dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 12 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07,30 – Usa, Fda autorizza somministrazione vaccino Pfizer – La Food and Drug Administration (Fda) ha dato il via libera d’emergenza al vaccino Pfizer-BioNthec contro il Coronavirus negli Stati Uniti. L’immunizzante, definito efficace al 95%, potrà essere somministrato agli americani dai 16 anni in su. I primi a riceverlo saranno i medici che curano i malati Covid. Il presidente uscente Usa, Donald Trump, ha dichiarato in un video pubblicato sui social che le prime vaccinazioni scatteranno entro 24 ore. Gli Stati Uniti sono il sesto Paese al mondo ad aver approvato il vaccino Pfizer, dopo Regno Unito. Bahrein, Canada, Arabia Saudita e Messico. Washington ha anche acquistato 100 milioni di dosi di vaccino Moderna, per il quale il via libera della Fda è atteso per la prossima settimana. Entro questa notte dovrebbe arrivare il disco verde per Pfizer-

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Usa: più morti di Coronavirus che soldati deceduti nella Seconda guerra mondiale – Il bilancio totale delle persone morte negli Stati Uniti per il Covid-19 è ora maggiore del numero di soldati deceduti in combattimento durante la Seconda guerra mondiale. Secondo le stime del dipartimento per gli Affari dei Veterani, nel secondo conflitto mondiale morirono circa 291mila soldati. Secondo i dati della Johns University Hopkins, i morti da Coronavirus negli Stati Uniti sono ormai 293mila.

Germania, Steinmeier: “Situazione serissima, ora misure dure” – La situazione dei contagi è tornata ad essere “serissima” in Germania, pertanto “i nostri sforzi nella lotta contro la pandemia devono essere urgentemente rafforzati”. È quanto ha detto il presidente della Repubblica tedesco, Frank-Walter Steinmeier, intervenendo ad un incontro online con i cittadini. La voce del capo di Stato va ad aggiungersi a quella della cancelliera Angela Merkel nel suo accorato discorso di due giorni fa al Bundestag, seguita a quelli di diversi governatori dei Laender che chiedono un lockdown su base federale a fronte di un nuovo aumento delle infezioni da Coronavirus. Intanto, il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer chiede che il lockdown duro in Germania scatti subito e che non si aspettino le vacanze di Natale.

Test congiunti dei vaccini AstraZeneca e Sputnik – Il ramo russo del gigante farmaceutico AstraZeneca ha dichiarato che intende utilizzare parte del vaccino Sputnik V russo in futuri studi clinici. “Oggi annunciamo un programma di sperimentazione clinica per valutare la sicurezza e l’immunogenicità di una combinazione di AZD1222, sviluppato da AstraZeneca e dalla Oxford University, e del vaccino Sputnik V, sviluppato dall’istituto di ricerca russo Gamaleya”, afferma AstraZeneca in una dichiarazione pubblicata sul suo sito web.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Il vaccino Sanofi-Gsk non sarà pronto prima di fine 2021 – Il vaccino Sanofi-Gsk non sarà pronto prima di fine 2021. Lo hanno comunicato l’azienda francese Sanofi e la britannica Gsk, la cui cura non induce ancora una sufficiente risposta immunitaria negli anziani. Il programma è prorogato al quarto trimestre del prossimo anno.

Vaccino, Australia sospende test dopo falsa positività a Hiv – La società biotecnologica australiana CSL ha annunciato venerdì la sospensione dei test del vaccino anti-Covid che sta sviluppando con l’Università del Queensland perché si sono verificati nei volontari casi di falsa positività all’Hiv, il virus dell’Aids. Non è stato precisato su quanti dei partecipanti alla fase 1 della sperimentazione si sia presentata la falsa positività all’Hiv. La sospensione è stata decisa d’intesa con il governo australiano. CSL ha spiegato che sebbene non siano stati evidenziati effetti negativi nei test di fase 1, iniziati lo scorso luglio su 216 volontari, i dati scientifici hanno rivelato che gli anticorpi sviluppato in questo processo hanno interferito con la diagnosi di Hiv, producendo falsi positivi. In una dichiarazione all’Australian Stock Exchange (ASX), Andrew Nash, responsabile scientifico di CSL, ha osservato che c’è sempre un “rischio di fallimento” nello sviluppo precoce del vaccino.

Leggi anche: 1. Covid, i Paesi ricchi fanno razzia dei vaccini: 67 nazioni povere ora rischiano di restare senza; // 2. Clementi a TPI: “Anche un igienista come Ricciardi può capire perché parlavo di virus indebolito, chi se ne frega di quello che dice”; // 3. Dpcm Natale nuove Faq: tutte le risposte ufficiali per spostamenti e visite dal 21 dicembre al 6 gennaio; // 4. Covid, terapie intensive al collasso in Svezia: “A Stoccolma occupati il 99% dei posti letto”; // 5. Covid, Ricciardi: “Qualche esperto non abituato a parlare con i media, dicendo il ‘Virus è morto’ ha dato un’informazione sbagliata che ha fatto confusione”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Caso Regeni, Fico: “Confermo chiusura relazioni diplomatiche tra Camera e Parlamento egiziano” Automobile si lancia sulla folla a Londra: ci sono feriti gravi Trump riconosce sovranità Marocco sul Sahara Occidentale, attivista: "Continueremo nostra lotta"