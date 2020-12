Covid, dalla Lombardia al Piemonte: le Regioni che cambiano colore

Da domenica 13 dicembre, l’Abruzzo passa in zona arancione, mentre Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata da zona arancione passano a zona gialla: sono queste le Regioni che cambiano colore sulla base degli ultimi dati della Cabina di Regia che analizza l’andamento dell’epidemia di Covid in Italia. Le misure entreranno in vigore dal 13 dicembre con il ministro della Salute, Roberto Speranza, che dovrebbe firmare l’ordinanza nelle prossime ore.

In seguito agli ultimi dati, quindi, nessuna Regione sarà in zona rossa con l’Italia che dal 13 dicembre sarà suddivisa come segue (Qui lo schema delle restrizioni per ogni fascia): Abruzzo, Campania, Provincia Bolzano, Valle d’Aosta e Toscana saranno in zona arancione, mentre Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Sardegna, Sicilia, Liguria, Veneto, Provincia Trento, Molise e Puglia.

Cambio colore Regioni: la situazione aggiornata a partire dal 13 dicembre

Zone arancioni

Abruzzo

Campania

Provincia Bolzano

Valle d’Aosta

Toscana

Zone gialle

Basilicata

Calabria

Lombardia

Piemonte

Umbria

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Marche

Lazio

Sardegna

Sicilia

Liguria

Veneto

Provincia Trento

Molise

Puglia

Rt sotto l’1 in tutte le Regioni tranne il Molise

L’indice di contagio Rt è superiore a 1 solo nel Molise, con 1.45: lo rivelano gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute e dall’Iss. Questi i dati Rt delle altre Regioni evidenziate dalla cabina di regia istituita dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità: Abruzzo, 0.8; Basilicata, 0.65; Calabria, 0.64; Campania, 0.71; Emilia Romagna, 0.81; Friuli Venezia Giulia, 0.97; Lazio, 0.67; Liguria, 0.63; Lombardia, 0.82; Marche, 0.8; Piemonte, 0.64; provincia autonoma di Bolzano, 0.67; provincia autonoma di Trento, 0.91; Puglia, 0.8; Sardegna, 0.7; Sicilia, 0.68; Toscana, 0.76; Umbria, 0.66; Valle d’Aosta, 0.6; e Veneto, 0.91.

