È un’infermiera di New York la prima persona a essere stata vaccinata contro il Covid negli Usa. L’operatrice afroamericana, il cui nome è Sandra Lindsay, ha ricevuto la prima dose del siero Pfizer/BioNTech in diretta televisiva. Lindsay, che lavora nel dipartimento di terapia intensiva del Long Island Jewish Medical Center, ha ricevuto l’iniezione poco prima delle 15 e 30 italiane del 14 dicembre. La notizia è stata subito commentata dal presidente uscente, Donald Trump, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Primo vaccino somministrato. Congratulazioni Usa! Congratulazioni mondo!”.

BREAKING: Critical care nurse in New York is among first in US to receive a coronavirus vaccine:

“We all need to do our parts to put an end to the pandemic.” pic.twitter.com/kGUI8o9h63

— NBC News (@NBCNews) December 14, 2020