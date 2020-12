“Buon Covid a tutti”. Lo scrive su Twitter Massimo Gianni, direttore de La Stampa, pubblicando una foto – scattata nel pomeriggio di ieri, sabato 12 dicembre, in via del Corso a Roma – che ritrae centinaia di persone ammassate per strada. “Il Natale di Roma a via del Corso, buon Covid a tutti”, commenta il giornalista, che nelle scorse settimane è stato ricoverato alcuni giorni in terapia intensiva proprio per aver contratto il Coronavirus.

In questi giorni sono molte le immagini diffuse sui social network che mostrano le vie italiane dello shopping, e non solo, affollate come se non fossimo nel pieno di una emergenza pandemica. E alcuni lamentano le storture delle regole restrittive, che impongono la chiusura di bar e ristoranti alle 18 e il coprifuoco dalle 22 ma prima consentono scene come questa.

