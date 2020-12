Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Dopo gli Stati Uniti, anche l’Europa si prepara ad avviare la sua campagna di vaccini contro la pandemia di Coronavirus. Qui tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia. Di seguito gli aggiornamenti dal mondo sul Covid di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Brasile, altri 964 morti e quasi 43 mila nuovi positivi – Il Brasile ha registrato altri 964 morti per il Covid-19; dall’inizio della pandemia le persone decedute sono 182.799. I nuovi positivi sono 42.889 per un totale di 6.970.034 casi confermati.

Ore 06.30 – Studio: New York ha perso 70 mila abitanti e 34 miliardi – La regione di New York ha perso circa 70.000 residenti e 34 miliardi di dollari di redito. La stima è contenuta in uno studio pubblicato oggi e che prende in esame il periodo che va da gennaio agli inizi di dicembre. Dall’inizio della pandemia, migliaia di famiglie benestanti hanno lasciato la metropoli per i sobborghi se non il Vermont o la Pennsylvania. Secondo la società di statistica sulla mobilità Unacast, circa 3,5 milioni di persone si sono trasferite nell’area metropolitana di New York, mentre 3,57 milioni sono rimaste tra il primo gennaio e il 7 dicembre. Questi dati si basano su dati raccolti su smartphone con il consenso dei loro proprietari. Una volta raccolte, le informazioni vengono aggregate e rese anonime.

Ore 06.00 – Canada, accordo con Moderna per anticipare arrivo vaccino – Il Canada ha annunciato un accordo per ricevere consegne anticipate del vaccino Moderna Covid-19 in mezzo a un’ondata di nuovi casi che stanno imponendo nuove restrizioni sanitarie in tutto il Paese. “Il Canada ha ora un contratto per ricevere fino a 168.000 dosi del vaccino Moderna Covid-19 prima della fine di dicembre, in attesa dell’approvazione di Health Canada”, ha detto il primo ministro Justin Trudeau in una conferenza stampa. All’inizio di dicembre, il Canada ha anticipato alcune consegne del vaccino Pfizer/BioNTech, che ha ricevuto l’approvazione delle autorità farmaceutiche la scorsa settimana. Prima di questi accordi, le prime consegne erano state previste all’inizio del prossimo anno. “Abbiamo ora confermato che la prossima settimana riceveremo circa 200.000 del nostro ordine totale di dosi anticipate da Pfizer”, ha aggiunto il premier.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE, COSA È SUCCESSO IERI NEL MONDO

Fauci: “Vaccino per Biden e Harris il prima possibile” – Il presidente eletto Joe Biden e la sua vice Kamala Harris dovrebbero vaccinarsi per il Covid il prima possibile per “ragioni di sicurezza”. Lo ha dichiarato il virologo statunitense Antohny Fauci, che, intervistato dalla Abc News, ha aggiunto: “Si vuole che Biden sia completamente protetto quando assumerà la presidenza a gennaio”. sostenendo che il siero dovrebbe essere somministrato anche al presidente uscente, Donald Trump, nonostante sia già stato contagiato a ottobre.

Regno Unito: oltre 18mila casi e 506 morti – Nelle ultime 24 ore il Regno Unito ha registrato altri 18.450 casi di Coronavirus e 506 morti, oltre il doppio rispetto ai 232 decessi di ieri. Un andamento preoccupante della pandemia che rischia di costringere il governo britannico a revocare i cinque giorni di allentamento delle restrizioni (23-27 dicembre) che aveva promesso alle famiglie per festeggiare il Natale.

Coronavirus ultime notizie | Pfizer pronta a consegna entro 3 giorni da ok Ema – La Pfizer è pronta alla consegna delle dosi di vaccino previste in Europa anche in caso di approvazione anticipata da parte dell’Ema, come sembra possibile vista la nuova riunione fissata il 21 dicembre. Se e quando il candidato vaccino sarà approvato, Pfizer utilizzerà mezzi di trasporto via terra e via aerea per consegnare direttamente il siero ai punti di utilizzo entro tre giorni dalla partenza della spedizione dagli stabilimenti. Pfizer, insieme a BioNTech, prevede di fornire fino a 50 milioni di dosi entro la fine del 2020 e circa 1,3 miliardi di dosi entro la fine del 2021 a livello mondiale. Con l’Europa l’accordo è di 200 milioni di dosi, più opzionali 100 milioni, a partire da fine anno.

Pfizer valuta di ampliare produzione con altri siti – Pfizer sta valutando altri siti di produzione per il vaccino contro il Covid che per primo sarà distribuito in Europa presumibilmente entro fine anno. È quanto si apprende da fonti dell’azienda, che spiegano come la multinazionale si stia premunendo rispetto al possibile aumento della richiesta. Al momento i siti produttivi sono quattro, tre negli Stati Uniti e uno in Belgio, cui se ne aggiunge uno della partner BioNTech in Germania.

Usa: primo caso di visone selvatico contagiato – Negli Stati Uniti è scattato l’allarme Covid tra i visoni: nello Utah è stato trovato il primo caso di positività in un esemplare di animale selvatico, cioè che non fa parte di un allevamento. Lo ha comunicato il dipartimento dell’Agricoltura, che ha inviato i dati all’Organizzazione mondiale della Sanità. la novità, rispetto ai recenti casi in Danimarca, sta proprio nel fatto che questo è il primo visone non in cattività a risultare contagiato. Esemplari di altre specie selvatiche, sottoposti a test, sono risultati tutti i negativi.

Capo sicurezza Trump malato per tre mesi, gamba amputata – Il capo della sicurezza alla Casa Bianca, Crede Bailey, ha portato segretamente avanti la sua battaglia contro il Covid-19 per tre mesi. Alla fine si è salvato ma a un prezzo molto alto: ha subìto l’amputazione della parte inferiore della gamba destra. “E’ stato il caso più grave alla Casa Bianca”, ha rivelato il sito di news Bloomberg, e ha riguardato uno dei “più forti sostenitori di Donald Trump”. La sua malattia non era stata resa pubblica su richiesta della famiglia. Bailey, un uomo alto, corpulento, dal viso bonaccione, si è ammalato a settembre: le sue condizioni si sono subito aggravate e sono poi faticosamente migliorate nei mesi successivi. Su GoFundMe un amico ha avviato una raccolta fondi per pagargli la riabilitazione e comprargli una sedia a rotelle speciale. Sono arrivati 35 mila dollari in donazioni. La Casa Bianca non ha voluto dire se il presidente ha partecipato alla raccolta.

Covid: von der Leyen, bene Ema; primi vaccinati entro 2020 – “Ogni giorno conta” nella lotta contro il tempo “per autorizzare i vaccini per il Covid-19 sicuri ed efficaci” e l’Ue sta lavorando “a tutta velocità”. Per questo motivo “accolgo con favore la notizia dell’Ema” che “anticipa la sua riunione a prima di Natale per discutere del vaccino Pfizer/BioNTech”. “Probabilmente i primi europei saranno vaccinati entro la fine del 2020!”. Lo scrive su Twitter La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Ema: riunione straordinaria su vaccino Pfizer il 21 dicembre – L’Ema, l’agenzia europea del farmaco, ha annunciato una riunione straordinaria per il 21 dicembre, giorno in cui dovrebbe essere approvato il vaccino Pfizer-BioNTech, la cui riunione di approvazione era inizialmente prevista per il 29 dicembre. “Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema e i suoi esperti hanno lavorato intensamente nelle ultime settimane per valutare i dati presentati da Pfizer e BioNTech nel contesto della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio condizionale” del vaccino anti-Covid fa sapere Ema. “La velocità di avanzamento dipende da una valutazione solida e completa della qualità, sicurezza ed efficacia ed è determinata dalla disponibilità di informazioni aggiuntive da parte dell’azienda per rispondere alle domande sollevate durante la valutazione. Dopo aver ricevuto ieri sera i dati aggiuntivi richiesti all’azienda e in attesa dell’esito della sua valutazione, è stato ora programmato un incontro eccezionale del comitato per il 21 dicembre per concludersi, se possibile. La riunione prevista per il 29 dicembre verrà mantenuta se necessario”. L’Ema, si legge ancora, “concluderà la sua valutazione il prima possibile e solo una volta che i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino saranno sufficientemente solidi e completi per determinare se i benefici del vaccino superano i suoi rischi”.

Coronavirus ultime notizie | Fda: vaccino Moderna sicuro ed efficace – Il vaccino di Moderna è sicuro ed efficace al 95%. Lo dice l’Fda, aprendo dunque la strada all’autorizzazione di emergenza negli Stati Uniti.

Austria: riapertura scuola in presenza slitta – In Austria la scuola riprenderà in presenza a partire da lunedì 11 gennaio e non il giorno 7 come inizialmente programmato. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione, Heinz Fassmann, parlando con i media. Secondo il ministro “gli insegnanti e soprattutto gli studenti dovrebbero avere abbastanza tempo nei giorni successivi il Capodanno per essere testati, vogliamo riprendere l’anno scolastico in salute”.

Ministro Israele: “Al via vaccinazione il 23 dicembre” – Israele punta ad avviare la campagna vaccinazioni contro il Covid il 23 dicembre. Lo ha riferito il ministero della Salute, precisando che il siero verrà somministrato inizialmente a medici e operatori sanitari, e a seguire over 60 e coloro che soffrono di malattie croniche.

