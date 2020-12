I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 667.303

Casi totali: 1.870.576

Decessi: 65.857

Guariti: 1.137.416

Ricoverati in terapia intensiva: 3.003

Ricoverati in ospedale: 27.342

In isolamento domiciliare: 636.958

Secondo il bollettino di oggi, martedì 15 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.844 i nuovi casi, contro i 12.030 di ieri, e 846 i morti (ieri erano stati 491), a fronte di 162.880 tamponi effettuati (ieri erano stati 103.584).

Le persone attualmente positive al Covid sono 667.303 (-11.796), 65.857 i morti (+846) e 1.137.416 i guariti (+25.789), per un totale di 1.870.576 casi (+14.844): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 667.303 attualmente positivi, 27.342 (-423) sono ricoverati in ospedale, 3.003 (-92) necessitano di terapia intensiva, mentre 636.958 (-7.291) si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano di quasi 3mila unità i nuovi contagi rispetto a ieri (14.844 contro i 12.030 di ieri) a fronte di un aumento di quasi 60mila tamponi in più rispetto alla giornata precedente (162.880 i test effettuati nelle ultime 24 ore contro i 103.584 di ieri). Sale drammaticamente il numero dei morti (846 contro i 491 di ieri), mentre anche oggi si registra un decremento nei ricoveri nelle terapie intensive, che calano di 92 unità (ieri il calo era stato di -63).

Tornano a scendere anche i ricoveri ordinari (-423 contro i +30 registrati ieri). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è il Veneto con 3.320 nuovi contagi, seguita dalla Lombardia con 2.404, dall’Emilia-Romagna con 1.238 e dal Lazio con 1.159 nuovi contagi.

