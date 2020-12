Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – A dieci giorni esatti dal Natale, il governo pensa a una stretta delle misure per contenere la pandemia da Coronavirus in Italia. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 15 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Salvini: “In questo momento è squallido parlare di rimpasti” – “Non faccio scommesse, ritengo squallido che mentre tutta Italia ha problemi, in questo momento le riunioni del governo sono sui rimpasti, sui servizi segreti, sui sottosegretari. Questo è veramente triste”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Quarta Repubblica su Rete 4.

Ore 06.30 – Il sottosegretario Martella: “Io mi vaccinerò” – Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’editoria, Andrea Martella, si vaccinerà. Alla domanda del Tg2 Post, Martella risponde positivamente senza indugi.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Speranza: “Battaglia non vinta, ci vuole poco a peggiorare” – “Quelli di oggi sono numeri ancora molto significativi. Nelle ultime settimane c’è stata una lieve flessione ma la battaglia non è stata vinta, ci vuole poco a tornare indietro e vanificare gli sforzi”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni del Tg3. “Stiamo ragionando con ill Cts sul periodo delle vacanze di Natale è il periodo più complicato su cui dobbiamo stare attenti” ha aggiunto il ministro, a proposito di una ulteriore stretta delle misure di contenimento della pandemia.

Mozione Pd: spostamenti comuni sotto 10mila abitanti – È stata depositata la mozione del Pd e delle Autonomie al Senato sugli spostamenti tra comuni nei giorni festivi. Nella mozione, il Pd impegna il governo “ad adottare tempestivamente le iniziative necessarie, di natura normativa o interpretativa, al fine di consentire la possibilità per gli affetti più stretti di ricongiungersi nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021, prevedendo la possibilità di spostamento tra comuni al fine di evitare che le norme prevista dal decreto legge n. 158 del 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 siano foriere di disparità di trattamento tra coloro che sono residenti in comuni grandi e coloro che sono residenti in comuni piccoli e medi, ovvero, in particolare, con popolazione inferiore ai 10mila abitanti”.

Boccia: “Su restrizioni serve decisione collettiva” – “La terza ondata ci sarà di sicuro, ma non possiamo arrivarci con gli ospedali e le terapia intensive appesantite. Dobbiamo essere più rigorosi. Nelle prossime ore valuteremo ulteriori decisioni. Le regole che abbiamo attivato stanno funzionando, per ora andiamo avanti così. Per le festività dobbiamo decidere se è opportuno stringere ulteriormente. Io penso di sì, ma la decisione deve essere collettiva e si deve basare su dati scientifici. Se ci saranno ulteriori restrizioni saranno comunque solo per il periodo delle festività”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, a Raiuno.

Zampa: “Verranno adottati provvedimenti stringenti” – “Tra breve il Comitato tecnico-scientifico, convocato alle 17, discuterà delle misure più restrittive da discutere”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, su Rainews 24 commentando le immagini di assembramenti viste nel fine settimana per lo shopping. “Ci sono due punti di vista – ha detto Zampa – ma entrambi mossi dall’idea che dobbiamo evitare queste cose viste e mettere più in sicurezza il Paese. È certamente molto difficile, difficilissimo, però sicuramente verranno assunti dei provvedimenti stringenti”.

Cts a governo: misure rigide per Natale – Servono misure più rigide, estese a livello nazionale, per evitare che le vacanze di Natale si trasformino nelle premessa di una devastante terza ondata a gennaio. È quanto gli esperti del Comitato tecnico-scientifico avrebbero ribadito al governo nella riunione con il premier Conte e i capigruppo. Gli scienziati avrebbero ripetuto la contrarietà ad allentare le restrizioni, in particolare gli spostamenti tra comuni, sottolineando invece la necessità di stringere le maglie nei giorni più a rischio delle ferie natalizie, specie dopo le immagini degli assembramenti di ieri nelle città italiane.

Vaia: “Sicurezza scuola e trasporti sia obiettivo primario” – “Voglio ribadire che la scuola e i trasporti sono elementi fondamentali della nostra società e vanno assolutamente preservati e potenziati”. Lo afferma il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia. “Mettere in sicurezza la scuola e i traporti – aggiunge – deve essere l’obiettivo primario per evitare ad ogni costo che queste strutture possano trasformarsi in potenziali incubatori del virus. Sono settori che vanno posti al centro delle nostre attenzioni in questa fase”.

Recovery: Conte, governance mai sopra passaggi istituzionali – “Si tratta senz’altro di un Piano molto ambizioso e articolato, che oltre ad un’attenta pianificazione richiede anche un’attuazione più efficace possibile. Lo sapete, il Governo è al lavoro per definire compiutamente la struttura che sarà responsabile dell’attuazione e del monitoraggio del Piano e che potrà avvalersi anche di un quadro normativo ad hoc per assicurare il pieno assorbimento delle risorse stanziate, e la messa a terra di tutte le progettualità, nei tempi più rapidi. Questa struttura in nessun caso sarà sovraordinata o sovrapposta ai doverosi passaggi istituzionali”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Rome Investment Forum 2020 (qui il pezzo completo).

Fontana, preoccupato; assembramenti vanificano risultati – “Purtroppo mi rendo conto che questi assembramenti rischiano di mettere in gioco tutta la fatica che abbiamo fatto in questi mesi. Sono stati mesi difficili, adesso quello che viene letto come un via libera rischia di rovinare tutto. Sono un po’ preoccupato, anche perché a gennaio dovrebbe iniziare la fase della vaccinazione contro il covid, al momento non possiamo permetterci alcuna recrudescenza del virus”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, collegato con Mattino 5. “Confido molto – ha aggiunto il governatore – nei nostri cittadini, credo che si debba ricominciare a far presente che quello che chiediamo non è una limitazione alla loro libertà, ma un’attenzione particolare per evitare che la loro libertà venga ancora limitata in modo più pesante. Dobbiamo fare qualche sacrificio e prestare qualche attenzione in più”.

Natale e Capodanno, il governo pensa alla chiusura di negozi, bar e ristoranti nei giorni festivi e prefestivi – Questa mattina sarà esaminata la situazione i una riunione con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e con il Comitato tecnico scientifico e non si esclude che possano scattare nuove chiusure soprattutto nei giorni festivi e prefestivi: negozi, bar e ristoranti come accade nelle zone rosse arancioni. Il giorno di Natale saranno consentiti gli spostamenti soltanto per i piccoli Comuni.

