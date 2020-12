Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Coronavirus ha provocato finora oltre 70 milioni di contagi e più di un milione e mezzo di morti nel mondo. Qui tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia. Di seguito gli aggiornamenti dal mondo sul Covid di oggi, martedì 15 dicembre 2020, in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Negli Usa superati i 300mila morti – I morti per il Covid-19 in Usa hanno superato quota 300 mila: sono 300.267, mentre i casi di contagio, dall’inizio della pandemia, sono saliti a 16 milioni 388 mila. Lo riporta la Johns Hopkins University.

Ore 06.30 – In Brasile altri 25mila casi e 433 morti – In Brasile nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 25.193 casi di coronavirus e 433 morti. Lo ha riferito il ministero della Salute. In totale i contagi finora sono stati 6.927.145 con 181.835 decessi.

Ore 06.00 – Ministro Israele: “Al via vaccinazione il 23 dicembre” – Israele punta ad avviare la campagna vaccinazioni contro il Covid il 23 dicembre. Lo ha riferito il ministero della Salute, precisando che il siero verrà somministrato inizialmente a medici e operatori sanitari, e a seguire over 60 e coloro che soffrono di malattie croniche.

Turchia, Erdogan annuncia lockdown a Capodanno – Il presidente turco, Rece p Tayyip Erdogan, ha annunciato che la Turchia osserverà 4 giorni di lockdown tra le 21 del 31 dicembre fino alle 5 del mattino del 4 gennaio. Il Paese è attualmente soggetto a un coprifuoco che inizia alle 21 e termina alle 5 del mattino nei giorni infrasettimanali e dura poi tutto il weekend, dal venerdì al lunedì mattina.

Rutte: “Cinque settimana di lockdown in Olanda” – Il premier olandese, Mark Rutte, ha annunciato cinque settimane di lockdown nazionale nel Paese per cercare di rallentare l’ondata di contagi Covid.

New York verso lockdown totale – Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha chiesto ai newyorkesi di prepararsi a un “lockdown totale” se i dati dei contagi continueranno a crescere. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 10.027 nuovi casi e 124 morti. L’aumento, rispetto alle ultime settimane, è del 56 per cento. “Io penso – ha dichiarato de Blasio alla Cnn – che nelle prossime settimane un pieno lockdown è possibile, perché non possiamo lasciare che questa situazione vada avanti”.

Londra in lockdown da mercoledì – Londra e alcune aree dell’Inghilterra meridionale, come l’Essex e l’Hertfordshire, entreranno dalla mezzanotte di mercoledì 16 dicembre nel livello 3 di restrizioni, il più duro. Lo ha annunciato in Parlamento il segretario alla Salute, Matt Hancock. Nella capitale britannica e nelle altre zone interessate scatterà quindi il lockdown: hotel, bar e ristoranti potranno restare aperti solo per servire cibo da asporto e i locali pubblici, dai cinema ai musei, dovranno rimanere chiusi. Il telelavoro sarà esteso a tutti quelli che potranno avvalersene e gli spostamenti essenziali dovranno essere evitati. Sarà proibito incontrarsi con persone diverse dai propri conviventi anche all’esterno. Scuole, negozi e parrucchieri potranno rimanere aperti. Il sindaco di Londra, Sadiq Kahn, nei giorni scorsi aveva avvertito sull’impatto devastante che le restrizioni di livello 3 avrebbero avuto, in periodo natalizio, sui settori alberghiero e della ristorazione.

Regno Unito: “Identificata nuova variante del Coronavirus” – Nel Regno Unito è stata identificata una nuova variante del Coronavirus. Lo ha detto il segretario alla Salute, Matt Hancock, alla Camera dei Comuni. Hancock ha dichiarato che almeno 60 autorità locali hanno registrato infezioni da Covid causate dalla nuova variante, che sembrerebbe essere più contagiosa. Hancock, il quale ha dichiarato che l’Oms è stata già informata, ha aggiunto anche che “nulla suggerisce” che la variante sia più aggressiva e che i vaccini si rivelino inefficaci contro di essa.

Infermiera New York prima vaccinata negli Usa – Un’infermiera di New York è stata la prima persona a ricevere il vaccino contro il Covid negli Stati Uniti. L’operatrice afroamericana ha ricevuto in diretta tv la prima dose del siero Pfizer/BioNTech. Leggi l’articolo completo.

Vaccino: dopo ok dell’Ema, campagna in Spagna dal 4-5 gennaio – La vaccinazione di massa contro il Covid-19 in Spagna partirà dal 4 o 5 gennaio, se il 29 dicembre come atteso l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) darà l’autorizzazione al siero Pfizer/BioNTech. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Salvador Illa, come riporta El Pais. “Le forniture del vaccino saranno progressive e sufficienti”, ha aggiunto parlando a un evento pubblico. “La Spagna avrà 140 milioni di dosi, ci saranno vaccini per tutti e in abbondanza”.

Ultime notizie sul Coronavirus – Vaccino: Trump rinvia priorità Casa Bianca. “Lo farò, non ora” – Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato che la distribuzione del vaccino agli uomini al vertice dell’amministrazione, distribuzione che sembrava essere prevista nei prossimi giorni, sarà fatta a tempo debito, “un po’ più avanti nel programma”. Poche ore prima del suo ‘tweet’ si era diffusa la notizia che lo staff della Casa Bianca, e in particolare le persone che lavorano a stretto contatto con il presidente, sarebbero stati fra i primi a ricevere il vaccino Pfizer, somministrato a partire da oggi negli Usa, sesto Paese al mondo a concedere l’autorizzazione. Trump ha anche annunciato che non ha in programma di fare subito il vaccino, ma che “non vede l’ora di farlo”.

Lockdown totale in Germania – La Germania vara la stretta di Natale: tra mercoledì prossimo, 16 dicembre, e il 10 gennaio scatta la serrata di tutti i negozi e i servizi non essenziali, la chiusura delle scuole o comunque l’obbligo di lezioni a distanza. Restano aperti solo alimentari, farmacie e banche. I viaggi vengono “sconsigliati”, l’home office “consigliato”, le cerimonie religiose e le messe sottoposte a severi limiti. Lo ha annunciato Angela Merkel al termine della breve riunione con i land, durante una conferenza stampa con il ministro delle Finanze Olaf Scholz, e i governatori di Berlino e della Baviera, Michael Mueller e Markus Soeder.

