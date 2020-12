Covid, Istat: “Quest’anno più di 700.000 morti come nel 1944”

“Ancora l’anno non è finito ma una previsione fa pensare che quest’anno supereremo il tetto dei 700.000 morti complessivi, che è un valore preoccupante perché l’ultima volta che siamo andati oltre questo numero è stato nel 1944, durante la Seconda guerra mondiale”. Lo ha detto il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo nel corso del programma Agorà, in onda su Rai 3.

Blangiardo ha precisato che “si tratta di una stima, perché l’anno” della pandemia di Covid-19 “non è ancora finito”. Il presidente dell’Istat ha poi aggiunto che “nel 2019 il dato era di 647.000 morti”.

Proprio nella giornata di martedì 15 dicembre, l’Istat ha diffuso i dati del censimento del 2019 da cui emerge che in Italia sono calati i residenti e aumentati gli stranieri e si è ulteriormente innalzata l’età media. Metà della popolazione non è andata oltre l’istruzione delle scuole medie, ma ci sono più occupati e meno inattivi.

A fine 2019, secondo quanto si legge nel documento, i cittadini censiti ammontavano a 59.641.488, circa 175mila persone in meno rispetto al 31 dicembre 2018, pari al -0,3%. L’età media degli italiani si è innalzata nel 2019 di due anni rispetto al 2011 (da 43 a 45 anni) ed è cresciuto l’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto tra gli over 65 anni e gli under 15 fino al 180%.

Nel documento, infatti, si legge: “Il numero di anziani per bambino passa da meno di uno nel 1951 a cinque nel 2019 (era 3,8 nel 2011) e l’indice di vecchiaia (dato dal rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e quella con meno di 15 anni) è notevolmente aumentato, dal 33,5% del 1951 a quasi il 180% del 2019 (148,7% nel 2001)”.

Leggi anche: 1. Covid, Galli: “L’Europa chiude, da noi il solito tira e molla della politica. E la gente se ne approfitta”/2. Covid, Cartabellotta: “Un lockdown durante le vacanze di Natale sarebbe l’ideale, ma gli italiani farebbero la rivoluzione” /3. Covid, un’infermiera di New York è la prima vaccinata negli Usa | VIDEO /4. Italia senza piano pandemico: l’inchiesta che fa tremare ministero della Salute e Oms

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti “Chi si diverte a fare regali di Natale e aperitivi rischia il Capodanno in corsia” C'è un serial killer a Firenze? In 5 giorni trovate 3 valigie con resti umani "Se il 95% dei cittadini seguisse le le regole, il Covid farebbe fatica a circolare"