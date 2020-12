Veneto, Zaia chiude i confini comunali dal 19 dicembre al 6 gennaio

Veneto, Zaia chiude i comuni dal 19 dicembre al 6 gennaio dalle ore 14

Nell’attesa di sapere quali saranno le nuove restrizioni anti Covid che dovrebbero regolare spostamenti e aperture durante i giorni festivi in tutta Italia, il presidente Luca Zaia anticipa il governo e chiude in Veneto i confini comunali a partire dalle 14 da sabato 19 dicembre al 6 gennaio, ma mantiene aperti i negozi fino alle 21.

Il governatore veneto ha annunciato che conta di firmare l’ordinanza entro poche ore e di cercare un’intesa col ministro della Salute Roberto Speranza. “La soluzione che propone il Veneto va dal 19 dicembre al 6 di gennaio con una serie di provvedimenti: negozi aperti fino alle 21 e chiusura dei confini comunali dalle 14, in modo da distribuire il flusso commerciale, così da evitare la commistione di due popolazioni e non una restrizione dolorosa dando una risposta di tipo sanitario. Soluzione che ha delle deroghe, ovviamente. Io penso che sarà un’ordinanza di questo tipo quella che presenterò per il Veneto. Si tratta di una sorta di zona arancione ridotta. Perfezioneremo questa ordinanza e poi la invieremo al ministro Speranza per l’intesa prevista per legge, penso di presentarla domani alla cittadinanza. Nell’attesa che il governo prenda misure nazionali, dobbiamo metterci in sicurezza cercando di tutelare il più possibile le libertà personali”, conclude Zaia.

