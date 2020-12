Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – I vaccini contro la pandemia di Coronavirus arriveranno in Europa in anticipo: l’Ema (l’agenzia del farmaco dell’Ue) ha fissato la riunione al 21 dicembre, anziché al 29 come previsto. Qui tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia. Di seguito gli aggiornamenti dal mondo sul Covid di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, in tempo reale.

 

Ore o7.00 – Brasile: Bolsonaro lancia la campagna sul vaccino, ma lui non lo farà – Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha lanciato la campagna vaccinale nel Paese sudamericano, tra i più colpiti dalla pandemia di Covid-19, il giorno dopo aver annunciato che non si farà iniettare il siero. Il ministro della Salute, Eduardo Pazuello, ha annunciato che le somministrazioni potrebbero iniziare già a febbraio. “Dopo la tempesta, la calma”, ha dichiarato Bolsonaro nella cerimonia di presentazione della campagna vaccinale, “i governatori dei 27 Stati hanno un unico obiettivo: il bene comune, il ritorno alla normalità”. Il presidente brasiliano ha fatto sapere che la settimana prossima firmerà un’ordinanza per lo stanziamento di 20 miliardi di reais (circa 3,2 miliardi di euro) per acquistare dosi di un “vaccino che rispetti i criteri di sicurezza ed efficacia” dell’Anvisa, l’agenzia del farmaco brasiliana. Il vaccino, ha promesso Bolsonaro, sarà “gratis e non obbligatorio”. Una volta giunta l’autorizzazione dell’Anvisa, la distribuzione inizierà “in cinque giorni”, ha spiegato Pazuello, il cui piano prevede di completare la vaccinazione dell’intera popolazione entro 16 mesi.

Ore 06.30 – A gennaio missione Oms a Wuhan per indagare sull’origine del contagio – Dopo mesi di negoziati con Pechino, nella prima settimana di gennaio gli scienziati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) si recheranno a Wuhan, la città dove iniziò la pandemia di Coronavirus, per indagare sull’origine del contagio. Il portavoce dell’organizzazione Onu, Hedin Halldorsson, ha confermato l’avvio della missione internazionale, a un anno dalla comparsa dell’agente patogeno che ha infettato oltre 73 milioni di persone in tutto il mondo uccidendone più di 1,6 milioni. Gli Stati Uniti, che hanno accusato la Cina di aver mentito sull’estensione del contagio, hanno chiesto un’inchiesta “trasparente” e hanno criticato alcune condizioni, come quella che consentirà a scienziati cinesi di condurre la prima fase della ricerca preliminare.

Ore 06.00 – Twitter rimuoverà post complottisti sul vaccino – Twitter ha annunciato che dalla settimana prossima etichetterà e, nei casi più gravi, rimuoverà i post che contengono “disinformazione dannosa” sui vaccini contro il coronavirus, la cui somministrazione è iniziata in questi giorni negli Stati Uniti. Il social network, si legge in una nota, colpirà solo le “teorie del complotto deliberate”, come quelle secondo le quali l’immunizzazione è uno strumento di controllo della popolazione o è inutile in quanto il coronavirus non esisterebbe.

Biden, “Non voglio saltare la fila ma mi vaccinerò” – “Non voglio saltare la fila ma voglio essere sicuro di poter mostrare agli americani che il vaccino è sicuro. E il mio staff sta lavorando perché io possa farlo”. Lo ha detto il presidente eletto Usa, Joe Biden. Il democratico ha più volte espresso la volontà di farsi vaccinare pubblicamente per lanciare un messaggio rassicurante alla popolazione.

BoJo, no criminalizzare Natale ma attenzione a riunioni – “Non è giusto criminalizzare la gente che semplicemente vuole passare del tempo con i propri cari” a Natale, ma il governo britannico chiede di pensare “se si può fare di più per proteggere se stessi e gli altri”. Lo ha affermato il premier britannico Boris Johnson, spiegando di non voler revocare l’allentamento delle misure anti-Covid per Natale perché è un “istinto naturale” quello di riunirsi. “Non vogliamo vietare il Natale, sarebbe inumano” ma festeggiatelo in pochi ed esercitate moderazione. “Un Natale più ristretto e più corto sarà più sicuro, le cose andranno meglio da Pasqua”, ha sostenuto Bojo, in una conferenza stampa convocata a Downing Street.

Contatto con positivo, Pompeo in quarantena – Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è stato costretto a mettersi in quarantena dopo essere venuto in contatto con una persone risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato.

Vaccino, Sassoli: “Ok Von der Leyen per cominciare insieme in Ue” – “Ho apprezzato che la presidente Von der Leyen abbia accolto la mia proposta al Consiglio Europeo di iniziare la distribuzione del vaccino in tutti gli Stati UE nello stesso giorno. La lotta al COVID si fa insieme”. Lo scrive il Presidente dell’Europarlamento, David Sassoli.

Austria: 900mila dosi Pfizer entro marzo 2021 – In Austria nel primo trimestre del 2021 saranno consegnate 900mila dosi di vaccino Pfizer/BioNTech. Lo ha riferito il cancelliere Sebastian Kurz dopo aver parlato con i rappresentati della Pfizer. “In Austria i preparativi per le vaccinazioni sono in pieno svolgimento – ha dichiarato Kurz – il vaccino sarà un punto di svolta nella lotta contro le pandemie”.

Nuovo record contagi in Sud Corea – Nuovo record di contagi da Covid-19 in Corea del Sud, a quota 1.078 nelle ultime 24 ore, dove sale la preoccupazione per il rischio di una carenza di posti letto negli ospedali. Il totale di contagi ha superato per la seconda volta quota mille con 1.054 infezioni sviluppate localmente, 226 delle quali gravi secondo i dati diffusi dall’Agenzia per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie sud-coreane.

Ue: se ok Ema vaccino in 2 giorni – “La presidente Ursula von der Leyen ha evidenziato che la Commissione è pronta a sostenere che la vaccinazione inizi nello stesso giorno in tutta la Ue e che la campagna di vaccinazione sia coordinata”. Lo ha detto Eric Mamer, portavoce della presidente della Commissione europea. “Se l’Ema dà la sua approvazione, la Commissione darà il permesso per mettere il vaccino nel mercato entro due giorni” ha aggiunto Mamer.

Coronavirus ultime notizie | Oms: a gennaio rischio picco – La sezione Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito di una “ulteriore rinascita” di Covid-19 all’inizio del 2021, esortando le famiglie a indossare le mascherine durante gli incontri con i parenti quest’anno a Natale. “C’è un alto rischio di un’ulteriore rinascita nelle prima settimane e nei primi mesi del 2021, e dovremo lavorare insieme se vogliamo riuscire a prevenirla” ha detto l’Oms in una nota aggiungendo che, anche se può sembrare imbarazzante indossare le mascherine con i membri della famiglia, “farlo contribuisce in modo significativo a garantire che tutti rimangano sani e salvi”.

Origine Covid, team Oms a Wuhsn per 4-5 settimane – Un team dell’Oms arriverà a Wuhan, in gennaio, per indagare come il nuovo Coronavirus Covid-19 sia passato dagli animali agli esseri umani, e, se per caso, sia emerso in tempi o luoghi diversi da quanto si ritenga. Lo ha reso noto Fabian Leendertz, biologo tedesco del Robert Koch Institute e componente della missione di cui faranno parte 10 esperti. Il ricercatore ha aggiunto che il team dell’Oms lavorerà con gli scienziati cinesi per quattro/cinque settimane.

Sanchez: “Spagna è all’inizio della fine della pandemia” – Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, si è detto convinto che la Spagna sta entrando nella “terza e ultima fase” che rappresenta “l’inizio della fine” della pandemia, con la strategia di vaccinazione. “La Spagna è pronta, tutte le sue istituzioni sono pronte ad affrontare questa strategia di vaccinazione” ha assicurato Sanchez davanti al Congresso dove è intervenuto per rendere conto della situazione della pandemia.

Vaccino, Von der Leyen: “Autorizzati entro una settimana. Paesi Ue inizieranno la vaccinazione lo stesso giorno” – “In una settimana i primi vaccini saranno autorizzati in modo tale che le vaccinazioni possano iniziare immediatamente e per continuare l’anno prossimo”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso di un dibattito al Parlamento europeo. “Abbiamo comprato più dosi di quante ne siano necessarie per i cittadini europei”, ha precisato la tedesca, che poi ha fatto riferimento all’azione di distribuzione dei vaccini nei Paesi a reddito basso tramite il protocollo Covax, “in modo tale che non si dimentichi nessuno”.

Coronavirus ultime notizie | Germania 952 morti, record nel primo giorno di lockdown – Numero record di decessi legati al Covid-19 in Germania, nel primo giorno del lockdown parziale annunciato dalla cancelliera, Angela Merkel. Secondo i dati dell’Istituto Robert Koch, i morti nelle ultime 24 ore sono stati 952, mentre i nuovi contagi 27.728. Il precedente record di vittime, su base giornaliera, era stato di 598. Il Paese è entrato oggi in lockdown nazionale, fino al 10 gennaio, nel tentativo di contenere l’impatto della seconda ondata della pandemia.

Studio: New York ha perso 70 mila abitanti e 34 miliardi – La regione di New York ha perso circa 70.000 residenti e 34 miliardi di dollari di redito. La stima è contenuta in uno studio pubblicato oggi e che prende in esame il periodo che va da gennaio agli inizi di dicembre. Dall’inizio della pandemia, migliaia di famiglie benestanti hanno lasciato la metropoli per i sobborghi se non il Vermont o la Pennsylvania. Secondo la società di statistica sulla mobilità Unacast, circa 3,5 milioni di persone si sono trasferite nell’area metropolitana di New York, mentre 3,57 milioni sono rimaste tra il primo gennaio e il 7 dicembre. Questi dati si basano su dati raccolti su smartphone con il consenso dei loro proprietari. Una volta raccolte, le informazioni vengono aggregate e rese anonime.

Canada, accordo con Moderna per anticipare arrivo vaccino – Il Canada ha annunciato un accordo per ricevere consegne anticipate del vaccino Moderna Covid-19 in mezzo a un’ondata di nuovi casi che stanno imponendo nuove restrizioni sanitarie in tutto il Paese. “Il Canada ha ora un contratto per ricevere fino a 168.000 dosi del vaccino Moderna Covid-19 prima della fine di dicembre, in attesa dell’approvazione di Health Canada”, ha detto il primo ministro Justin Trudeau in una conferenza stampa. All’inizio di dicembre, il Canada ha anticipato alcune consegne del vaccino Pfizer/BioNTech, che ha ricevuto l’approvazione delle autorità farmaceutiche la scorsa settimana. Prima di questi accordi, le prime consegne erano state previste all’inizio del prossimo anno. “Abbiamo ora confermato che la prossima settimana riceveremo circa 200.000 del nostro ordine totale di dosi anticipate da Pfizer”, ha aggiunto il premier.

