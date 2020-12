Regno Unito, identificata una nuova variante di Coronavirus

Nuova variante di Covid scoperta nel Regno Unito

Una nuova variante del virus Sars Cov-2 è stata identificata nel Regno Unito secondo quanto reso noto oggi alla Camera dal segretario di Stato britannico per la Salute Matt Hancock, il quale ha spiegato che questa nuova forma d’infezione si starebbe diffondendo più velocemente in alcune parti dell’Inghilterra. Almeno 60 diverse autorità sanitarie locali hanno riscontrato infezioni da Covid causate dalla nuova variante, ha fatto sapere il segretario per la Salute e gli Affari Sociali, e un team di scienziati sta portando avanti studi più dettagliati dopo che le autorità sanitarie hanno informato l’Oms.

Nulla, secondo Hancock, fa pensare che questa variante causi disturbi più gravi o che il vaccino possa non essere efficace nel prevenire questa forma di virus. Ma secondo quanto dichiarato dal Segretario nell’intervento alla Camera, nell’ultima settimana si è verificato un aumento esponenziale di casi a Londra, nel Kent, in alcune parti dell’Essex e nell’Hertfordshire.

“Ad oggi abbiamo identificato oltre 1.000 casi di Coronavirus, con l’infezione causata da questa nuova variante prevalentemente nel sud dell’Inghilterra, anche se i contagi sono stati riportati in totale in 60 aree del Paese. Non sappiamo fino a che punto il nuovo aumento di casi sia dovuto all’effetto di questa variante del virus, ma dobbiamo intraprendere azioni rapide e decisive indipendentemente da questo aspetto. È necessario agire per controllare questa malattia mortale mentre la somministrazione del vaccino è ancora in fase di lancio”, ha dichiarato il segretario di Stato per la Salute.

Londra in lockdown da mercoledì

Nell’ambito della stessa assemblea alla Camera Hancock ha annunciato che Londra e altre zone più colpite stanno per andare incontro a un nuovo lockdown a partire da mercoledì. Nella capitale britannica e nelle altre zone interessate scatterà quindi il lockdown: hotel, bar e ristoranti potranno restare aperti solo per servire cibo da asporto e i locali pubblici, dai cinema ai musei, dovranno rimanere chiusi. Il telelavoro sarà esteso a tutti quelli che potranno avvalersene e gli spostamenti essenziali dovranno essere evitati. Sarà proibito incontrarsi con persone diverse dai propri conviventi anche all’esterno. Scuole, negozi e parrucchieri potranno rimanere aperti. Il sindaco di Londra, Sadiq Kahn, nei giorni scorsi aveva avvertito sull’impatto devastante che le restrizioni di livello 3 avrebbero avuto, in periodo natalizio, sui settori alberghiero e della ristorazione.

