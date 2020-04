Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In Italia il bilancio di casi positivi al Coronavirus è pari a 106.607, mentre dall’inizio dell’epidemia sono stati 22.170 i morti e 40.164 i guariti. Il numero dei casi totali ammonta dunque a 168.941, in leggero aumento rispetto al giorno precedente (+3.786). Ma ci sono anche stati molti più tamponi effettuati (oltre 16mila in più). Prosegue il lento ma continuo calo dei pazienti in terapia intensiva, che non era così basso dal 21 marzo. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 17 aprile 2020.

Ore 07.00 – Lega e Forza Italia votano contro l’emendamento dei Verdi sui Coronabond – Le delegazioni della Lega e di Forza Italia al Parlamento europeo hanno votato contro un emendamento presentato dal gruppo dei Verdi a una risoluzione sulla risposta dell’Ue alla pandemia del Coronavirus che chiedeva la creazione dei Coronabond per condividere il debito futuro degli Stati membri. E’ quanto emerge dalla lista dei voti nominali del Parlamento Europeo. Le delegazioni del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico hanno votato a fa favore, mentre quella di Italia Viva si è astenuta. Il testo dell’emendamento dei Verdi prevedeva di condividere a livello Ue una quota consistente del debito che sarà emesso dagli Stati membri. “Per preservare la coesione dell’Ue e l’integrità della sua unione monetaria, una quota sostanziale del debito che sarà emesso per combattere le conseguenze della crisi del Covid-19 dovrà essere mutualizzato a livello Ue”, diceva il testo. L’emendamento è stato bocciato con 326 voti contro, 282 a favore e 74 astenuti. Con il voto positivo di Lega e FI l’emendamento sui Coronabond sarebbe passato.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Vittorio Colao ha elaborato una tabelle per valutare il livello di rischio sul lavoro – La task force guidata dall’ex manager sta valutando quali sono i settori e le attività a basso, medio o alto rischio, a seconda delle aggregazioni di persone che ne conseguono. E ha elaborato una tabella proprio a tale scopo (Qui tutti i dettagli).

Riapertura in Lombardia, Sala a Fontana: “Collaboriamo, ma sul 4 maggio nessuna chiamata ricevuta”. Salvini: “Segnale di concretezza” – “Ribadisco la mia disponibilità a condividere un percorso chiaro di pianificazione per permettere il ritorno al lavoro dei nostri cittadini”. ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una lettera inviata al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e letta durante il consiglio comunale digitale. “Pur confermando le critiche che ho mosso alla Regione Lombardia relativamente all’idea di ‘riapertura’ del 4 maggio, intendo manifestarti e confermarti la disponibilità mia e dell’amministrazione comunale a collaborare. Sala ha anche sottolineato che riguardo alla proposta di ripartenza il 4 maggio si sarebbe “aspettato dalla Regione Lombardia almeno una chiamata”. Salvini invece ha dichiarato che riaprire il 4 maggio sarebbe “un grande segnale di concretezza e speranza per tutta Italia”.

Le prime parole di Mattia, il 18enne di Cremona guarito dal Coronavirus: “Ho lottato per mia madre” – Dopo 27 giorni in ospedale è stato dimesso Mattia, il 18enne di Cremona finalmente guarito dal Covid-19 e la cui storia aveva commosso l’Italia. “Sin dall’inizio – ha dichiarato – ho promesso di lottare e rimanere qua. Avevo sottovalutato la malattia, non pensavo che potesse arrivare a questi livelli. Adesso invece me ne rendo conto e spero che presto facciano lo stesso quelle persone che continuano a uscire senza mascherine, magari per cose inutili”, ha detto il giovane (Qui l’articolo completo).

Zampa, dai primi di maggio via a test sierologici. “Saranno 150mila i test che verranno effettuati e si partirà dai primi giorni di maggio”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa a Circo Massimo su Radio Capital a proposito dei test sierologici. “Siamo molto avanti. Il comitato tecnico-scientifico ha già selezionato un certo numero di test su base di criteri che diano il massimo della sicurezza, anche se resta un margine di errore. Sarà il commissario Arcuri a sceglierne uno solo, ne serve un solo tipo per avere uniformità di dati”.

Il bollettino della Protezione civile di giovedì 16 aprile – Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli ha fornito, nel corso della conferenza stampa delle 18, gli ultimi dati aggiornati sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Il bilancio del Covid-19 aggiornato al 16 aprile è di 106.607 attualmente positivi (ieri erano 105.418, +1.189), 22.170 morti (ieri 21.645, +525) e 40.164 guariti (ieri 38.092, +2.072). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 168.941 (ieri 165.155, +3.786). In isolamento domiciliare ci 76.778 persone (ieri 74.696, +2.082); in terapia intensiva 2.936 pazienti (ieri 3.079, -143); i ricoverati con sintomi sono invece 26.893 (ieri 27.643, -750). I tamponi effettuati fino a giovedì sono stati 60.999 (più di 16mila tamponi in più rispetto al giorno precedente). Qui il bollettino completo.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO