Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 17 aprile: morti, contagi, guariti

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito anche oggi, venerdì 17 aprile 2020, nella consueta conferenza stampa delle ore 18 i dati relativi alla pandemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino. Questi i nuovi dati aggiornati letti da Borrelli.

Il bilancio odierno è di 106.962 attualmente positivi (ieri erano 106.607, +355), 22.745 morti (ieri 22.170, +575) e 42.727 guariti (ieri 40.164, +2.563). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 172.434 (ieri 168.941, +3.493). In isolamento domiciliare ci sono invece 78.364 persone (ieri 76.778, +1.586); in terapia intensiva ci sono oggi 2.812 pazienti (ieri 2.936, -124); i ricoverati con sintomi sono invece 25.786 persone (ieri 26.893, -1.107). I tamponi effettuati oggi sono stati 65.705 (ieri 60.999, quindi oggi più di 4mila tamponi in più: è un record).

I casi totali diminuiscono leggermente rispetto a ieri (oggi +3.493, ieri +3.786): a questo leggero calo è corrisposto un leggero aumento di tamponi effettuati. Di conseguenza, cala la percentuale di tamponi positivi (che già nei due giorni scorsi era stata la più bassa di sempre, 6,2 e 6,1 per cento: oggi quella cifra si attesta al 5,3 per cento). Un dato certamente incoraggiante, come anche quello dell’ulteriore calo dei ricoveri in ospedale (dato più basso dal 27 marzo) e dei pazienti in terapia intensiva (rispettivamente -1.107 e -124 rispetto a ieri). Tornano a crescere i morti (575 oggi, 525 ieri) e i guariti/dimessi (2.563 oggi, 2.072 ieri. E’ il dato più alto di sempre). Per questo, il dato degli attualmente positivi è aumentato pochissimo, di “sole” 355 unità.

