Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha provocato oltre 127mila morti nel mondo. Fa parte di questo triste bilancio anche lo scrittore cileno Luis Sepulveda, che si è spento ieri, giovedì 16 aprile, nell’Ospedale di Oviedo, dove era ricoverato da un mese a causa dell’infezione. Aveva 70 anni. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito: il bilancio è pari a 640mila casi e 31mila morti (in Italia i decessi sono stati 22.170 dall’inizio dell’epidemia, in Francia 18mila). Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 16 aprile 2020.

Ore 07.20 – Wuhan corregge al rialzo dati morti Covid-19, 1.290 in più – La municipalità di Wuhan, la città cinese da cui è partita l’epidemia di nuovo coronavirus, ha rivisto al rialzo le statistiche sui casi di contagio e sui decessi da coronavirus, aggiungendo altri 1.290 morti al totale, che è ora a quota 3.869. I casi di contagio in più sono 325, portando il totale da inizio epidemia a quota 50.333. La revisione è stata operata “in linea con le leggi e i regolamenti relativi, e con il principio di essere responsabili di fronte alla storia, al popolo e ai deceduti”, secondo quanto scrive in una nota la commissione per il controllo dell’epidemia della città da cui si è diffuso il contagio da coronavirus. La revisione dei dati, che appare destinata a fare discutere dopo i dubbi sulla gestione dell’epidemia da parte della Cina espressi anche da Francia e Gran Bretagna oltreché dagli Stati Uniti, è dovuta principalmente a quattro fattori.

Nella prima fase dell’epidemia le strutture ospedaliere della città da cui si è diffuso il contagio non erano in grado di ammettere tutti i pazienti e molti sono morti nelle loro abitazioni; “relazioni tardive, sbagliate o mancati” sui dati dovute al fatto che gli ospedali della città hanno operato al di sopra delle loro possibilità al picco del contagio; mancata inclusione nel conteggio complessivo di alcune strutture dedicate all’accoglienza dei malati di Covid-19 e, infine, informazioni incomplete riguardanti alcuni deceduti e “ripetizioni ed errori” nei resoconti. Il risultato proveniente dalla revisione dei dati di Wuhan non è ancora stato aggiunto al calcolo nazionale dei contagi e dei decessi: secondo le ultime statistiche emesse dalla Commissione Nazionale per la Sanità cinese, ieri si sono verificati 26 nuovi contagi da coronavirus, in discesa rispetto ai 46 del giorno precedente, e nessun nuovo decesso. I pazienti ancora ricoverati sono poco al di sopra di quota mille (1.081). I contagi totali da inizio epidemia sono segnalati in 82.367 – rispetto agli 82.341 di ieri – e i decessi sono fermi a quota 3.342, un numero ora inferiore a quello della sola Wuhan dopo la revisione dei dati.

Ore 07.00 – Trump: “Nuova fase. Gli Usa possono riaprire domani” – Gli Stati Usa che già rientrano negli standard previsti “possono letteralmente riaprire domani”. Lo ha detto il presidente Donald Trump durante la conferenza stampa sulle nuove linee guida federali per riaprire l’America dopo il lockdown per il coronavirus. La nuova direttiva prevede tre fasi di allentamento delle restrizioni, a tappe, se si rispettano i criteri elencati, anche se la decisione spetta comunque ai governatori. La prima fase di allentamento pone come condizione principale il calo dei contagi e dei ricoveri per 14 giorni consecutivi e Trump ha precisato che gli Stati che già rispettano questi standard possono riaprire immediatamente. Trump ha anche dichiarato che il Covid-19 è un virus “crudele” arrivato da “una terra lontana”. Fino ad oggi Trump aveva sempre chiamato “virus cinese” il Covid-19.

COSA È SUCCESSO IERI

Brasile, Bolsonaro ha cacciato il ministro della Salute – Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha licenziato il suo popolare ministro della salute Luiz Mandetta dopo una settimana di stallo tra i due, che sono su posizioni diametralmente opposte sul modo di affrontare la pandemia del Coronavirus. Mandetta ha annunciato la notizia su Twitter. L’ex ministro ha difeso l’isolamento sociale, mentre il presidente insiste che l’impatto della pandemia sull’economia brasiliana in difficoltà è più importante della perdita di vite umane.

Luis Sepulveda è morto per Coronavirus – Lo scrittore cileno Luis Sepulveda è morto per Coronavirus. A dare la notizia El Paìs. Lo scrittore si era ammalato qualche settimana fa. Era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l’infezione (qui la notizia completa).

Nigeria, le forze dell’ordine hanno ucciso 18 persone in due settimane per aver violato la quarantena – La Commissione nazionale dei diritti dell’uomo ha denunciato le forze di sicurezza nigeriane per aver ucciso 18 persone, accusate di non aver rispettato le misure di contenimento per arginare l’epidemia di Coronavirus. La Commissione ha registrato 105 atti di violazioni dei diritti umani “perpetrati dalle forze di sicurezza” e “18 persone uccise” in esecuzioni extragiudiziali. Finora in Negeria, il Paese più popoloso dell’Africa, sono stati segnalati 407 casi confermati di contagio e 12 decessi.

Von der Leyen chiede scusa all’Italia: “Ma ora l’Europa c’è”. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo in Parlamento ha dichiarato: “Non si può superare una pandemia di tale portata senza la verità: sì, è vero che nessuno era veramente pronto ad affrontare questa pandemia. Ed è vero che molti non erano presenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. L’Ue ora deve presentare una scusa sentita all’Italia, e lo fa. Ma le scuse valgono solo se si cambia comportamento. E c’è voluto molto tempo perché tutti capissero che dobbiamo proteggerci a vicenda. Ma ora la Ue è il cuore pulsante della solidarietà europea, la Ue è in piedi per aiutare chi ha più bisogno”, ha aggiunto.

Usa, quasi 640mila casi e 31mila morti. Prolungato il lockdown – Negli Usa sono stati confermati 639.664 casi di Coronavirus, mentre i decessi legati al Covid-19 giovedì 16 aprile sono arrivati a essere 30.985, secondo i dati della Johns Hopkins University. Intanto il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato che la “pausa” per le attività non essenziali proseguirà fino al 15 maggio, in accordo con altri stati. “Abbiamo messo sotto controllo la bestia, abbiamo abbattuto il tasso di contagio, ma non è finita”.

Regno Unito, oltre 100mila contagi – Sono più di 100mila in Gran Bretagna i casi accertati di Coronavirus. Lo riferisce il Dipartimento della salute. Le persone contagiate sono 103.093 e le vittime sono 13.729 (+861 nelle ultime 24 ore).

Potrebbero interessarti Coronavirus, migliaia di manifestanti protestano con le armi contro il lockdown in Michigan Nigeria, forze di sicurezza accusate di aver ucciso 18 persone nell’applicazione delle misure contro il Coronavirus Coronavirus, morta infermiera 33enne. Il marito: “A lavoro non le davano nemmeno la mascherina”

Leggi anche:

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

1. “Vola solo chi osa farlo”: il genio anarchico e sognatore di Luis Sepùlveda 2. Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare è la lezione di vita di Luis Sepulveda 3. Cnn: “Intelligence Usa indaga su origine virus, c’è l’ipotesi di un laboratorio a Wuhan” 4. Milano ha perso: così la città è stata travolta dall’onda lunga del virus (di Selvaggia Lucarelli)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO