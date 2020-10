Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 92.445 attualmente positivi e 36.289 morti il bilancio sulla pandemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, con il record di 7332 casi registrati in 24 ore. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 15 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Coprifuoco o lockdown mirati: il governo prepara la stretta – Il balzo record di contagi registrato ieri (oltre 7mila) hanno reso le misure anti-Covid varate nell’ultimo Dpcm già superate. Motivo per cui, secondo La Repubblica, il governo sta studiando nuove norme da adottare nei prossimi giorni qualora il numero dei nuovi casi non dovesse scendere o quantomeno mantenersi stabile. Decisivi, in tal senso, saranno i prossimi quattro giorni. Il tempo necessario per capire l’andamento dell’epidemia. Se le cose non dovessero migliorare, allora l’esecutivo deciderà, insieme alle Regioni, se ricorrere a lockdown mirati. Attualmente le Regioni sotto osservazione sono Lombardia e Campania, dove i numeri aumentano in modo esponenziale.

Non si esclude la chiusura di un’intera Regione, anche se l’idea, per il momento, è quella di intervenire in singole province o città o addirittura solo in alcuni quartieri. In alternativa, il governo sta pensando anche a un coprifuoco serale, così come adottato in Francia, ma c’è da capire se questa sia una soluzione veramente efficace nel contrasto all’epidemia. Nel frattempo, esecutivo e Regioni stanno pensando a scaglionare gli orari di ingresso nelle scuole per allentare la pressione sui mezzi pubblici. Si pensa a scadenzare l’entrata dalle 8 alle 10, ma c’è chi spinge per arrivare anche alle 11. Misura che però non trova d’accordo la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Pregliasco: “Possibile lockdown a Milano” – Un lockdown a Milano “potrebbe essere possibile. Immaginiamolo come scenario. Lo ha fatto Boris Johnson in Inghilterra per le principali città, ma anche la Francia lo sta immaginando. Purtroppo non vedo perché noi dovremmo essere esentati”. Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, in un’intervista a Radio Popolare. E ancora: “Posso temerlo e bisogna immaginarlo e pianificarlo, prendere interventi minori e avere soprattutto capacità di ridurre tutto ciò che è un contatto inutile, che in questo periodo va davvero posposto a periodi migliori”, aggiunge. Alla domanda se fosse necessario fare misure più restrittive per la città, “bisogna vedere l’evoluzione di questi giorni, di questo weekend e da lì decidere il da farsi”.

Il bollettino del 14 ottobre: 7332 nuovi contagi, 43 morti – Grande balzo dei contagi. Sono 152.196 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Aumentano di 25 unità le terapie intensive. Solo in Lombardia sono 29.048 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, a fronte dei quali sono stati riscontrati 1.844 casi di contagio (6,3%), di cui 189 ‘debolmente positivi’ e 13 verificati a seguito di test sierologico. I dimessi sono 865, mentre aumentano di due unità le terapie intensive (64) e di 99 i ricoveri ‘ordinari’ (645). Sono 17 i decessi, mentre a livello provinciale è il milanese che detiene il poco onorevole primato di contagi: 1.032, Di cui 504 a Milano città. Monza e Brianza invece è la seconda provincia con 150 casi, seguita da Varese con 110 e da Pavia con 101. Segue Brescia con 81, Como con 67, poi Bergamo con 46, Mantova con 42, Cremona con 30, Lecco con 29, Lodi con 23, Sondrio con 14 (Qui i dettagli).

Lombardia, possibili nuove misure restrittive – Nuovo picco di casi in Lombardia, più esattamente a Milano e provincia i nuovi casi sono stati 1.031 contro i 440 di ieri. Nella regione i nuovi ricoveri sono stati 99 nei reparti ordinari e 2 in Terapia Intensiva. I tamponi eseguiti sono stati 29.000 contro i 17mila di ieri quando si erano contati 1080 nuovi casi. La percentuale tamponi-positivi è del 6.3% positivi. Numeri dunque in forte crescita rispetto a ieri che, a quanto apprende l’AGI, potrebbero portare a nuove misure restrittive dopo un confronto in Prefettura e tra Regione e operatori sanitari.

Crisanti: “Possibile un lockdown a Natale” – “Credo che un lockdown a Natale sia nell’ordine delle cose: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo il sistema è saturo”. Lo dichiara Andrea Crisanti, virologo dell’università di Padova a Studio 24 in un’intervista a Rainews. Leggi l’articolo completo.

Speranza: “Problema trasporti? Rafforzare smart working” – “Il traporto pubblico urbano è un tema vero. Oggi c’è una riunione e si dovranno tenere delle soluzioni. Secondo me dobbiamo provare a lavorare in due ambiti: uno è quello di favorire la possibilità di rafforzamento dello smart working che in questa fase andrebbe ulteriormente incrementata. La seconda strada è quella di incentivare ancora di più la differenziazione degli orari di ingresso nelle scuole e negli uffici pubblici. Io partirei da questa due strade”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza in audizione davanti alla commissione infanzia.

L’Istituto Superiore di Sanità: “A breve 100 morti al giorno” – A breve i morti per Covid saranno 100 al giorno”: è la previsione Patrizio Pezzotti, che cura il rapporto mensile sulla mortalità del Covid dell’Istituto Superiore di Sanità. “Tra la comparsa dei sintomi e il decesso trascorrono mediamente due settimane, perciò le oltre 40 vittime che contiamo oggi sono quelle che si sono ammalate quando avevamo poco più di 1600 contagi al giorno. Ora, con quasi seimila contagi in un giorno e con il nostro tasso di letalità, la curva dei decessi tra un paio di settimane è destinata a sfiorare le tre cifre” dichiara l’esperto. Leggi la notizia completa.

