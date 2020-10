Covid, oggi 7.332 casi in Italia: record di sempre

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 14 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, mercoledì 14 ottobre 2020.

È di 92.445 persone attualmente positive (+5.252), 36.289 morti (+43), 244.065 guariti (+2.037), per un totale di 372.799 casi (+7.332), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 92.445 pazienti attualmente positivi, 5.470 sono ricoverati con sintomi (+394), 539 sono in terapia intensiva (+25) e 86.436 sono invece in isolamento domiciliare (+4.833).

Mai così tanti casi di Covid in 24 ore registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia: oggi i nuovi contagi sono 7.332 (ieri erano 5.901), ampiamente superato dunque il record raggiunto il 21 marzo, 6.657 casi in un giorno. In lieve aumento i decessi, 43 oggi contro i 41 di ieri (36.289 in totale). Impennata dei ricoveri in regime ordinario, 394 in più (ieri 255), per un totale di 5.470, mentre frena la crescita delle terapie intensive, oggi 25 in più contro il +62 di ieri (sono ora 539 in tutto). Nuovo record di tamponi: 152.196, 40mila più di ieri.

Dei 43 morti, 17 vengono dalla Lombardia, 5 dal Lazio, 4 da Piemonte ed Emilia Romagna. La Lombardia si conferma la regione con più casi con 1.844 nuovi positivi, seguita da Campania (818), Veneto (657) e Lazio (543). Sotto i cento casi giornalieri solo 4 regioni (Calabria, Val d’Aosta, Basilicata e Molise), nessuna a contagio zero.

Picco di casi in Lombardia

Sono 84.415 i guariti/dimessi, 1.844 dunque i nuovi positivi con 29.048 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 6,3%. Dei nuovi casi positivi 189 sono ‘debolmente positivi’ e 13 a seguito di test sierologico. In terapia intensiva si trovano 64 (+2). I ricoverati non in terapia intensiva sono 645 (+99). I decessi sono stati 17 per un totale complessivo di 17.011. I nuovi casi per provincia: Milano: 1.032, di cui 504 a Milano città; Bergamo: 46; Brescia: 81; Como: 67; Cremona: 30; Lecco: 29; Lodi: 23; Mantova: 42; Monza e Brianza: 150; Pavia: 101; Sondrio: 14; Varese: 110.

Boom di casi in Puglia

Salgono i contagi in tutta Italia e anche in Puglia, dove oggi mercoledì 14 ottobre i nuovi casi registrati sono 315, su 5.844 test per l’infezione da Covid19. Si tratta del numero più alto mai registrato nella regione dall’inizio della pandemia, compreso il periodo del lockdown: il record precedente era di 249 nuovi casi, risalente allo scorso 9 ottobre.

