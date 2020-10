Pregliasco: “Tra due-tre settimane si rischia di chiudere i confini regionali”

Con l’impennata dei casi delle ultime settimane e l’indice di contagio da Sars Cov 2 che continua a salire torna l’incubo del lockdown. Secondo Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore di igiene dell’Università degli Studi di Milano, per quelli regionali è solo questione di tempo. “Andando avanti così, tra due e tre settimane dovremo chiudere i confini“, dice l’esperto in un’intervista al Messaggero. “La decisione non deve essere vissuta come preoccupazione da parte dei cittadini, ma come necessità, opportunità e responsabilità per sé e per la comunità di cui si fa parte”.

“È importante considerare soluzioni anche molto restrittive, ma tutto questo deve essere modulato e considerato in termini di pianificazione. La decisione non deve essere vissuta come preoccupazione da parte dei cittadini, ma come necessità, opportunità e responsabilità per sé e per la comunità di cui si fa parte”, spiega il virologo.

E alla domanda su quale sia il livello oltre il quale è opportuno bloccare una Regione, Pregliasco risponde: “L’elemento da monitorare ovviamente è il dato di occupazione dei servizi ospedalieri, in particolare le terapie intensive. Occorre valutare se possono ancora garantire la migliore assistenza che oggi possiamo dare alle persone con problematiche più impegnative”. E la soglia di contagi giornalieri che farebbe scattare il divieto di muoversi dalle regioni più colpite? “7-8 mila casi”.

Leggi anche: 1. Crisanti a TPI : “I tamponi fai da te sono una buffonata. Zaia venditore di fumo”; // 2. De Magistris a TPI : “De Luca è un tiranno, mi ha escluso da tutto. Il Covid l’ha smascherato. Serve la verità e io ho il dovere di dirla”; // 3. L’assessore alla Sanità del Lazio a TPI: “Lockdown inevitabile se i contagi non scendono”; // 4. Ecco a voi i nuovi sovranisti: ignoranti individualisti e negazionisti che cianciano di dittatura sanitaria

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Maltempo, in arrivo gelate e nubifragi: allarme in 7 regioni Nuovo scontro tra Galli e Porro in diretta: “Poveraccio, energumeno” Giallo, arancione, rosso: i 3 scenari del Cts per le chiusure se salgono i contagi