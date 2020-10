Scuola, in una settimana contagiati oltre 3.400 studenti: oggi sono 5.793 (erano 2.348)

Coronavirus, scuola: in una settimana contagiati oltre 3.400 studenti

In una settimana oltre 3.400 studenti sono stati contagiati dal Coronavirus: lo rivelano i dati del monitoraggio sulla scuola, condotto dal ministero dell’Istruzione con la collaborazione dei dirigenti scolastici, condivisi con l’Istituto Superiore di Sanità. Al 10 ottobre, infatti, gli alunni risultati positivi al Covid sono pari allo 0,080% (5.793 casi di positività), per il personale docente la percentuale è dello 0,133% del totale (1.020 casi), per il personale non docente si parla dello 0,139% (283 casi). Il precedente monitoraggio, datato 3 ottobre, osserva lo 0,037% (2.348 casi) di studenti positivi al Coronavirus, mentre il personale non docente positivo era lo 0,079% (144 casi) e il personale docente era lo 0,059%. Nell’arco di 7 giorni, dunque, sono risultati contagiati 3.445 studenti i più, mentre la crescita dei casi è più contenuta sia per il personale docente che per quello non docente.

Nonostante la crescita dei contagi, tuttavia, gli esperti ritengono che “l’effetto scuola” sul numero dei casi totali è ancora piuttosto limitato. Proprio nella mattinata di giovedì 15 ottobre, infatti, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, ha dichiarato ad Agorà su Raitre che “I dati delle scuole sono estremamente confortanti perché ci dicono che il numero di scuole colpite è estremamente limitato”. Quello che continua a preoccupare secondo Ippolito è “quello che succede all’uscita delle scuole” che “non è paragonabile a quel livello di controllo che è stato adottato negli istituti”.

Leggi anche: 1. Coronavirus, Conte: “Situazione preoccupa, rispettare le regole. Lockdown a Natale? Non do previsioni, mi occupo di prevenire” / 2. “Dopo i casi di oggi è davvero possibile un nuovo lockdown delle città italiane”: parla Pregliasco / 3. C’è l’emergenza Covid, ma all’Umberto I di Roma i pazienti sono stipati in sala d’attesa. Motivo? Il set di Mission Impossible con Tom Cruise

4. “La gente non ci vuole mai credere fino a quando deve per forza toccare con mano che il virus non è mai stato meno letale”. Parla Cartabellotta del Gimbe / 5. Nonostante il Covid abbiamo realizzato solo metà delle terapie intensive e usato un terzo dei fondi per posti letto e tamponi / 6. Tutti i numeri su Immuni tra le omissioni delle Asl e la paura dei contagiati

7. Giallo, arancione, rosso: i 3 scenari del Cts per le chiusure se salgono i contagi / 8. Covid, il ministro Speranza: “Il 75% dei contagi da parenti e amici: stop a tutte le feste” / 9. L’epidemiologo Le Foche: “I contagiati hanno carica virale bassa, epidemia domabile in primavera”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Crisanti: “Il 95% dei contatti di positivi circola per il Paese, il contact tracing è fallito” Verona, neonato di un mese abbandonato per strada Ricordando Antonio Russo, il “radicale giornalista” ucciso 20 anni fa a Tbilisi