Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 15 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 15 ottobre 2020.

È di 99.266 persone attualmente positive (+6.821), 36.372 morti (+83), 245.964 guariti (+1.899), per un totale di 381.602 casi (+8.804), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 99.266 pazienti attualmente positivi, 5.796 sono ricoverati con sintomi (+326), 586 sono in terapia intensiva (+47) e 92.884 sono invece in isolamento domiciliare (+6.448). Nella giornata di oggi sono stati effettuati 162.932, contro i 152.196 di ieri.

Si registra quindi in Italia un nuovo record di nuovi contagi (8.804), dopo quello registrato ieri (7.332). Record assoluto anche di tamponi. Per quanto riguarda le singole Regioni, ci sono stati 2.067 nuovi casi in Lombardia, 1.127 in Campania, 1.033 in Piemonte, 600 in Veneto, 594 nel Lazio, 581 in Toscana e 432 in Liguria. Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. Impennata anche nei morti (oggi 83, ieri 43) e nei ricoveri in terapia intensiva (oggi 47, ieri 25).

Leggi anche: 1. Scuola, in una settimana contagiati oltre 3.400 studenti: oggi sono 5.793 (erano 2.348) / 2. Coronavirus, Pesenti: “Aumento esponenziale delle terapie intensive in Lombardia. Mi tremano i polsi” / 3. Il Covid blocca anche le adozioni: 500 bambini non possono andare dalle loro nuove famiglie

4. “Dopo i casi di oggi è davvero possibile un nuovo lockdown delle città italiane”: parla Pregliasco / 5. C’è l’emergenza Covid, ma all’Umberto I di Roma i pazienti sono stipati in sala d’attesa. Motivo? Il set di Mission Impossible con Tom Cruise / 6. L’allarme della Fondazione Gimbe: “Aumenti dei dati su tutti i fronti. Le misure anti-Covid del nuovo Dpcm non bastano, servono lockdown mirati”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Casoria: dà un calcio a un gatto per strada, poi pubblica il video su TikTok Gli industriali lombardi vogliono cancellare il blocco dei licenziamenti Crisanti: “Il 95% dei contatti di positivi circola per il Paese, il contact tracing è fallito”