Federica Pellegrini positiva al Covid: “Ho pianto tanto, volevo gareggiare”

Federica Pellegrini è risultata positiva al Coronavirus. Lo ha annunciato la stessa nuotatrice veneta con una storia su Instagram: “Ho appena ricevuto la brutta notizia: oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sono positiva al Covid. Ho sentito forti dolori, mi è venuto mal di gola durante la sessione di allenamento di ieri. Sono tornata a casa e mi sono sottoposta al test e l’esito è positivo”.

Adesso la campionessa azzurra dovrà ovviamente rispettare l’isolamento e la quarantena per i prossimi 10 giorni, in attesa di sottoporsi a nuovi tamponi: “Mi spiace un sacco perché lunedì sarei dovuta partire per Budapest, cominciando a gareggiare. Cosa che avevo bisogno e voglia di fare. Ovviamente adesso non sarà più così. Mi spiace davvero tanto per tutto: per me perché avevo iniziato l’anno al meglio”.

“Mi stavo allenando bene, non vedevo l’ora di ricominciare una stagione normale, nella normalità delle gare e nella normalità di tutto e invece ci rifermiamo di nuovo. Non so se ridere o piangere anche se si può vedere ho pianto fino adesso. Adesso cercherò di prendere il lato positivo della cosa, anche se per adesso mi sfugge. E ora iniziano i 10 giorni di quarantena a casa”, ha aggiunto Federica Pellegrini. Diversi dunque gli sportivi che sono risultati positivi al Covid. Tra i più noti, Ibrahimovic e recentemente Cristiano Ronaldo nel calcio, mentre è notizia di oggi il contagio di Valentino Rossi.

