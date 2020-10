Valentino Rossi positivo al Coronavirus: “Sono arrabbiato”

Valentino Rossi è risultato positivo al Coronavirus: ad annunciarlo, sui social network, è lo stesso pilota di MotoGp, che non ha nascosto la delusione e la rabbia per l’esito del tampone, ricevuto nel pomeriggio di oggi. “Purtroppo – ha scritto il nove volte campione del motomondiale sulle sue pagine – questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Mi sentivo particolare debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del ‘test rapido PCR’ è stato negativo, proprio come il test che avevo già fatto martedì. Ma il secondo, di cui mi è stato inviato il risultato alle 16 di questo pomeriggio, è stato purtroppo positivo”.

Mentre il primo tampone aveva dato esito negativo, dunque, il secondo ha inchiodato Valentino Rossi, che sarà così costretto a saltare la gara di Aragon, in programma questo weekend. “Sono chiaramente molto deluso – ha aggiunto il pilota italiano della Yamaha -, mi piacerebbe essere ottimista e fiducioso, ma mi aspetto che il secondo round ad Aragon sia un ‘no go’ anche per me. Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedì è stato negativo, mi sono isolato già dal mio arrivo da Le Mans. Comunque, è così, e non posso fare nulla per cambiare la situazione. Ora seguirò il consiglio medico e spero solo di guarire al più presto”.

