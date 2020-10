Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 38 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 15 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 9,00 – Salta plenaria Parlamento europeo a Strasburgo – La plenaria del Parlamento europeo del 19 ottobre che dopo mesi si sarebbe dovuta tenere a Strasburgo si svolgerà a Bruxelles in remoto a causa dell’avanzata del Covid. Lo annuncia il presidente dell’Eurocamera, David Sassoli. “Annuncio con rammarico che la plenaria non si svolgerà a Strasburgo – ha dichiarato Sassoli – gli spostamenti costituiscono un pericolo. La situazione in Francia e in Belgio è molto grave. Strasburgo rimane del sede del Parlamento europei e faremo di tutto per tornare”.

Ore 7,30 – Germania, Merkel annuncia nuove restrizioni: “Fase molto seria” – “Siamo in una fase molto seria della pandemia”: lo ha dichiarato la cancelliera Angela Merkel al termine di un vertice con i governatori dei Laender in cui sono state decise nuove restrizioni per il contenimento del Covid-19, tra cui l’estensione dell’obbligo della mascherina, limiti alle feste private, chiusure alle 23 di ristoranti e bar e divieti di assembramenti oltre le 10 persone nelle zone ad alto rischio contagio.

Ore 7,00 – Casi record in Germania – Le autorità sanitarie tedesche hanno registrato 6.638 nuovi casi di Covid-19, nuovo massimo dall’inizio dell’epidemia. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 33. Il numero dei nuovi casi è in forte aumento dai 5.132 registrati mercoledì, quando i morti erano stati 40.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Melania Trump guarita dal Covid, anche il figlio Barron è stato contagiato – E’ risultato negativo il tampone di controllo per la first lady Melania Trump. Lo comunica attraverso un tweet, raccontando la sua esperienza in un lungo articolo sul sito della Casa Bianca che potete leggere qui. Anche Barron, figlio 14enne di Donald e Melania Trump, era stato contagiato dal Covid e ora è guarito. Lo ha confermato anche il presidente Trump.

Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni – La Catalogna ha deciso la chiusura per 15 giorni di bar e ristoranti per far fronte all’emergenza Coronavirus. Per contenere l’avanzata dell’epidemia, le autorità hanno anche deciso di ridurre la capacità dei centri commerciali al 30 per cento e quella delle palestre al 50 per cento. Le nuove misure restrittive, che comprendono anche l’interruzione delle lezioni frontali nelle università e la sospensione di tutte le competizioni sportive – federate, scolastiche o private – per due settimane. La situazione epidemica in Catalogna si è aggravata nelle ultime 24 ore: 1.620 nuove infezioni, 23 morti e 40 nuovi ricoverati (e al momento sono 1.024 i pazienti Covid ricoverati, 189 dei quali in terapia intensiva, 17 in più rispetto a ieri, lo stesso numero del 26 maggio).

Germania, nuove regole per chi torna da Paesi a rischio – Nuove regole di quarantena per chi rientra da Paesi considerati a rischio a partire dall’8 novembre. Si tratta di un progetto discusso del governo tedesco e visionato dall’Afp. Il punto centrale del documento è una quarantena di 10 giorni per chi rientra da quegli Stati che il Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, ha inserito nella lista delle zone a rischio Covid. Il periodo di isolamento può essere abbreviato se il soggetto interessato è in grado di presentare un tampone negativo al coronavirus “a partire dal quinto giorno dal ritorno” in Germania. Queste indicazioni devono ancora essere approvate dai Laender, i cui governatori oggi sono riuniti a Berlino con la cancelliera Angela Merkel per varare nuove misure restrittive alla luce dell’aumento dei contagi nella Repubblica federale, che oggi hanno superato i 5000 casi, il numero più alto da aprile. Il nuovo regolamento prevede eccezioni per chi è solo in transito attraverso la Repubblica federale, per chi in un Paese vicino ha avuto una permanenza inferiore alle 24 ore, per chi viaggia per motivi familiari per massimo 72 ore, per chi viaggia per motivi di studio, per i pendolari e persone occupate nel sistema sanitaria: per tutti, comunque, è necessario rispettare una precisa procedura igienica e di sicurezza. Le nuove restrizioni dovranno essere “il più possibile unitarie sul territorio nazionale”, ha detto il portavoce del governo, Steffen Seibert. Uno degli “obiettivi del governo e dei Laender” è quello di “scongiurare nuove fonti di contagio attraverso i viaggi verso la Germania”.

Irlanda del Nord chiude pub e scuole – La premier nordirlandese, Arlene Foster, ha annunciato nuove restrizioni per far fronte alla diffusione del Coronavirus. Le scuole chiuderanno per due settimane, fino al 2 novembre, pub e ristoranti chiuderanno per un mese, con l’eccezione del servizio d’asporto, consentito fino alle 23. Le misure scatteranno venerdì e comprendono anche il limite di 10 persone alle riunioni, lo stop agli sport amatoriali al chiuso, il limite di 25 partecipanti ai matrimoni e ai funerali.

Eli Lilly sospende trial cura basata su anticorpi – La casa farmaceutica Eli Lilly ha sospeso la sperimentazione di una cura contro il Coronavirus basata su una combinazione di anticorpi. La decisione è stata presa per “un potenziale motivo di sicurezza”. La sperimentazione clinica era sponsorizzata dal governo Usa. La notizia arriva il giorno dopo che Johnson & Johnson ha annunciato la sospensione della sua sperimentazione sul vaccino perché uno dei volontari si è ammalato e un mese dopo che sono stati interrotti i test del vaccino di AstraZeneca perché si sono ammalati due partecipanti al trial. La sperimentazione clinica di Eli Lilly si basava su un centinaio di persone ricoverate per il Covid-19, sottoposte alla cura con farmaco sperimentale e confrontate con altre a cui veniva somministrato un placebo. Non è chiaro quante persone si siano ammalate né tantomeno che tipo di malessere abbiano sviluppato.

Usa: 216mila morti e quasi 8 milioni di contagi – Gli Stati Uniti hanno raggiunto la cifra di 7 milioni e 859mila casi confermati di Covid e 215.800 decessi. Il bilancio è della John Hopkins University e segna quasi 50mila contagi in più rispetto a lunedì e 758 nuovi decessi.

