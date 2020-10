Polonia, lockdown parziale a partire da sabato

La situazione Covid in Europa sta degenerando. Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato un lockdown parziale nel Paese alla luce dell’impennata dei casi di Coronavirus, che nelle ultime 24 ore sono aumentati di 8.099, nuovo record giornaliero. “Oggi dobbiamo tornare indietro alle raccomandazioni di base che conosciamo dalla primavera: state a casa”, ha dichiarato il capo di governo, esortando “chiunque possa a lavorare da remoto”.

Le nuove restrizioni in Polonia entreranno in vigore sabato 17 ottobre nella capitale Varsavia e nelle principali città del Paese, considerate “zona rossa”. Qui chiuderanno le scuole secondarie, e si passerà all’insegnamento a distanza, i ristoranti dovranno abbassare le saracinesche alle 21, vietati i matrimoni e restrizioni severe al numero di persone ammesse nei negozi e sui trasporti pubblici, così come nei luoghi di preghiera. “Vinceremo questa battaglia”, ha assicurato il premier, facendo appello alla “solidarietà e responsabilità” dei suoi concittadini.

