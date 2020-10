Trump: “Sono immune al Covid e pronto a combattere”. E Twitter lo censura

Trump: “Sono immune al Covid e pronto a combattere”

Il presidente americano, Donald Trump, non solo è in “ottima forma” ma secondo le ultime rilevazioni dei medici della Casa Bianca, “non è più a rischio trasmissione ad altri” e avrebbe anche acquisito una forma di immunità al Covid-19. E questo lo fa sentire invincibile, pronto ad affrontare questi ultimi giorni decisivi di campagna elettorale. “Il presidente è in ottima forma, pronto a combattere“, ha dichiarato lui stesso in un’intervista telefonica a Fox News. Appena uscito dall’infezione, sarà martedì in Pennsylvania e mercoledì in Iowa.

“Sembra che ne sia immunizzato“, ha aggiunto Trump parlando del Coronavirus. “I medici della Casa Bianca dicono che non posso più trasmetterlo”. I dettagli non sono chiari. “Sembra che io sia immune, per, non lo so, forse per molto tempo, forse per poco tempo, forse per tutta la vita. Nessuno lo sa davvero ma sono immune“, ha detto nel corso dell’intervista.

E successivamente lo ha confermato in un tweet. “Non possono più essere contagiato e non posso trasmetterlo. Davvero una bella notizia”, ha scritto. Il suo medico, Sean Conley, ha confermato che il presidente “non è più a rischio trasmissione ad altri”. Una serie di test a cui è stato sottoposto hanno mostrato che “non ci sono più prove che il virus si stia replicando attivamente”. I test mostrano inoltre “una diminuzione della carica virale”.

Trump: “Io sono in forma. È Biden che tossisce”

“Ora avete un presidente che non ha bisogno di nascondersi nella sua cantina come il suo avversario”, ha precisato Trump parlando sempre con la Fox News, riferendosi al candidato democratico, Joe Biden. “Joe che ieri tossiva terribilmente“, “non so cosa significhi, ma la stampa non ne ha parlato molto“, ha sottolineato il leader repubblicano. Il dem mantiene il vantaggio, è al 54 per cento, 12 punti in più secondo un sondaggio di Washington Post-Abc.

Trump e la maglietta di Superman

Trump, per mostrare al mondo la sua forza, aveva anche pensato – secondo quanto scrive il New York Times che cita alcune sue fonti – di mostrarsi in pubblico con la maglietta di Superman, dopo le sue dimissioni dall’ospedale militare Walter Reed. Il capo della Casa Bianca voleva “farsi vedere fragile”, appena rientrato dall’ospedale, salvo poi togliersi la camicia e mostrare la t-shirt di Superman, da ostentare come “simbolo di forza”. Alla fine, il presidente ha desistito dal mettere in atto la sua perfomance, che era stata condivisa con suoi collaboratori “in diverse telefonate” fatte lo scorso fine settimana dalla suite presidenziale del Walter Reed National Military Medical Center.

Bill Gates, terapia usata da Trump è la più promettente

Nel frattempo, il fondatore di Microsoft, Bill Gates, molto attivo nella battaglia per la cura al Covid-19 ha definito “non una cura” il trattamento con anticorpi monoclonali utilizzato per contrastare l’infezione da Coronavirus del presidente Trump, ma anche la “più promettente” tra le terapie a disposizione. “Il termine ‘cura’ è inappropriato – ha commentato in un’intervista alla Nbc – perché non funzionerà per tutti. Ma di tutte le terapie, questa è la più promettente”, ha spiegato. Gates ha annunciato che la fondazione guidata da lui e dalla moglie Melinda sta finanziando un’azienda, Eli Lilly, che con Regeneron “è tra le più veloci” nel produrre anticorpi che, come nel caso della terapia adottata per il presidente, si sono rivelati efficaci. “Potrebbero ridurre la mortalità di un po’ – ha concluso – associata ad altri strumenti, sarebbe una grande cosa”.

Twitter segnala tweet di Trump su sua immunità al Covid

Twitter ha segnalato il tweet del presidente Trump, in cui annuncia di essere diventato immune al Covid-19. “Questo Tweet ha violato le Regole di Twitter sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose relative al Covid-19. Tuttavia, Twitter ha stabilito che potrebbe essere nell’interesse del pubblico che il Tweet rimanga accessibile”, si legge nel messaggio che ‘nasconde’ il tweet del capo della Casa Bianca. Trump aveva scritto che i medici della Casa Bianca hanno dichiarato che “non può né trasmetterlo né riceverlo”

Leggi anche: 1. Usa, il virologo Fauci sulla positività di Donald Trump: “Evento alla Casa Bianca è stato super diffusore del Covid”; // 2. Trump come Mussolini? La rivista Usa The Atlantic: “Uguali nei gesti e nei discorsi”; // 3. Le bugie di Trump sono oltre 20mila e formano un muro: il “Wall of Lies” a New York | VIDEO

Potrebbero interessarti Nagorno-Karabakh, l'Armenia viola la tregua e bombarda Ganja: 7 morti In Finlandia una ragazza di 16 anni diventa primo ministro (per un giorno) Vuole vendere la figlia neonata per comprarsi un paio di stivali nuovi: mamma arrestata