Usa, il virologo Fauci: “Evento alla Casa Bianca super diffusore del Covid”

L’evento organizzato alla Casa Bianca per la nomina di Amy Coney Barret alla Corte Suprema è stato un “super diffusore” del Covid: lo afferma il noto virologo Anthony Fauci, membro della task force Usa contro la pandemia. Intervistato dalla Cbs, Fauci ha dichiarato che non vi sono dubbi sul fatto che il presidente Donald Trump, sua moglie e almeno 11 persone abbiano contratto il Coronavirus proprio in quell’occasione. “I dati parlano da soli; abbiamo avuto un evento super diffusore alla Casa Bianca, ed era stata una situazione nella quale la gente era assiepata insieme senza indossare mascherine” ha dichiarato il virologo, che nella giornata di venerdì aveva attaccato apertamente il presidente degli Stati Uniti in un’intervista a Sky Tg24.

“È un po’ allarmante, o forse molto allarmante, quando non si vede un messaggio coerente, soprattutto da parte delle più alte cariche di governo” aveva dichiarato Fauci, aggiungendo che “una delle cose necessarie quando si cerca di provocare un effetto positivo sulla salute pubblica è un messaggio coerente. E un messaggio coerente dovrebbe essere quello di indossare le mascherine ovunque e seguire le direttive sulla salute pubblica”.

