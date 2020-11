Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Secondo uno studio dell’Istituto tumori di Milano, il virus SarsCov2 circolava in Italia già nel mese di settembre 2019, ben prima di quanto ipotizzato fino ad ora. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 16 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Salvini: “L’idrossiclorochina? Io la userei” – Torna in ballo, almeno nella serata dei talk politici, l’idrossiclorochina per combattere il covid, con un autorevole endorsement. Quello di Matteo Salvini, che a Non è l’Arena su La7, adombra, in sostanza, il sospetto che il farmaco sia osteggiato da ‘Big Pharma’ perchè poco remunerativo. E’ uno dei punti in cui il dibattito sale di tono. “Bertolaso è stato curato e salvato con l’idrossiclorochina”, sottolinea il leader della Lega che domanda se “non viene proposta questa cura forse perchè costa troppo poco”. Massimo Giletti fa osservare che le perplessità arrivano dall’Oms e Salvini ribatte con un sorrisetto ironico: “Eh, eh… facciamoci una domanda e diamoci una risposta…”. Qui subentra un altro dei giornalisti in studio, Tommaso Labate, che domanda al leader della Lega se davvero creda che non si usi un farmaco perchè costa poco e se si fiderebbe a farlo somministrare a un suo familiare, in caso di necessità: “Lo fanno migliaia di persone, le do questo scoop. E io lo farei. Ci sono fior di primari che salvano pazienti, anche con quel farmaco”, risponde Salvini.

Ore 06.30 – De Magistris a De Luca: “Speranza ha capito che i dati non erano veri” – Il presidente della Regione 40 giorni fa aveva detto che se avessimo raggiunto gli 800 positivi al giorno saremmo avrebbe fatto la zona rossa e poi non l’ha fatta. A questo punto scaricare la responsabilità sul Governo è sbagliato”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, replica a stretto giro, attraverso la trasmissione ‘Non è l’Arena’ a Vincenzo De Luca sulla decisione di portare la Campania dalla zona gialla alla zona rossa. “Io invece credo che il ministro a un certo punto ha compreso che i dati purtroppo ahimé non erano veri, e meno male che ci sono ancora persone libere che dicono la verità e forse siamo riusciti a salvare delle vite umane”, aggiunge. E de Magistris sui modi rudi del ‘governatore’ ricorda che “venerdì era la giornata della gentilezza. Nel monologo di De Luca si fa prima a dire chi non è stato offeso”.

Ore 06.00 – Zingaretti: “Mantenere impegni sugli aiuti. E in tempi umani” – “Credo che il problema più grande che abbiamo avuto è stata la velocità, non la quantità. Siamo il Paese europeo che di più è stato attento a essere vicino alle persone ma dico anche che l’economia tornerà a crescere, e il lavoro a tornare, solo quando sconfiggeremo il covid. E quindi forse dovremo avere più rigore e meno paure in alcuni passaggi per essere incisivi nella lotta contro il covid, perchè gli aiuti servono, e molto, ma la cosa più importante ora è dare fiducia, il che vuol dire velocità”. A dirlo, a Live su Canale 5, è Nicola Zingaretti. “Se sono stati presi degli impegni – è il messaggio indirizzato al governo – ora bisogna mantenerli, in tempi umani e credo che questo contribuirà a unirci. Non contro le regole ma contro il virus, perchè se non lo fermiamo l’economia italiana non si riprenderà mai”.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino della Protezione Civile di domenica 15 novembre – È di 712.490 persone attualmente positive (+24.055), 45.229 morti (+546), 420.810 guariti (+9.376) per un totale di 1.178.529 casi (+33.979), il bilancio inerente l’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal bollettino diffuso ieri dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 712.490 attualmente positivi, 32.047 (+649) sono ricoverati in ospedale, 3.422 (+116) necessitano di terapia intensiva, mentre 677.021 (+23.290) si trovano in isolamento domiciliare. Il numero dei tamponi processati oggi è 195.275, contro i 227.695 di ieri e i 254.908 dell’altro ieri. Anche se il numero di nuovi casi risulta in calo rispetto al bollettino diffuso ieri, la percentuale dei positivi-tamponi appare aumentata, pari al 17,4 per cento contro il 16,3 registrato sabato 14 novembre (Qui il bollettino completo).

Istituto tumori Milano, “In Italia il Covid circola da settembre 2019” – Secondo uno studio dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano e dell’Università di Siena, pubblicato sulla rivista Tumori Journal, il Sars Cov2 circola in Italia già dal settembre 2019 tra individui asintomatici. Lo studio ha analizzato la presenza di “anticorpi specifici del dominio di legame del recettore Sars-Cov2 (Rbd)” in campioni di sangue di 959 individui asintomatici arruolati in uno studio prospettico di screening del cancro del polmone tra settembre 2019 e marzo 2020 per monitorare la data di insorgenza, frequenza, e variazioni temporali e geografiche nelle regioni italiane. Ebbene, anticorpi specifici per Sars-Cov-2 Rbd sono stati rilevati in 111 individui su 959 (11,6%), a partire da settembre 2019 (14%), con un cluster di casi positivi (30%) nella seconda settimana di febbraio 2020 e numero più alto (53,2%) in Lombardia.

Boccia: “Ospedali da campo in Puglia, Calabria e Molise” – “Dopo Calabria e Molise ieri anche la Regione Puglia ha inoltrato alla Protezione civile la richiesta di un ospedale da campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria; l’Esercito, a cui va sempre il nostro grazie così come alla Croce Rossa italiana, attiverà nelle prossime ore 40 posti letto a Barletta, comprensivi di tutti i servizi, terapia intensiva e tamponi compresi, che allenteranno la pressione sulle reti sanitarie pugliesi”. Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

Sassoli: “L’Europa deve cancellare i debiti per Covid” – “L’Europa deve cancellare i debiti contratti per il Covid”. Lo ha suggerito David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. “É un’ipotesi di lavoro interessante, da conciliare con il principio cardine della sostenibilità del debito. Nella riforma del Patto di Stabilità dovremo concentrarci sull’evoluzione a medio termine di deficit e spesa pubblica in condizioni di crisi e non solo ossessivamente sul debito”, ha detto Sassoli, intervistato dal quotidiano La Repubblica. Il Mes? “Così non lo prenderà nessuno”. Leggi l’articolo completo.

De Luca: “Il Governo ha scelto la linea sbagliata” – “​Il Governo ha scelto la linea sbagliata nella rincorsa al Covid-19”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una intervista al quotidiano Libero. “Se rivotiamo domani, anziché il 70%, prendo l’80% dei consensi”, ha osservato il governatore. “Nessuno confonda i propri desideri con la realtà, oggi in difficoltà è chi ha partecipato a una campagna di sciacallaggio politico e mediatico contro la Campania”. De Luca sostiene che la situazione degli ospedali campani è “di buona tenuta in un quadro di generale pesantezza”. “Abbiamo attuato col rigore assoluto un piano ospedaliero definito già ad agosto con i nostri direttori generali”, ha assicurato il presidente della Regione. Leggi l’articolo.

Speranza: “Parlare ora di Natale è lunare” – “Parlare ora, con 600 morti al giorno, di cosa faremo la notte di Natale mi sembra lunare. Oggi è giusto occuparci di come dare un po’ di respiro ai nostri medici e infermieri. Non mi sembra il momento di discutere delle festività natalizie”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una intervista al quotidiano La Repubblica.

