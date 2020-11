Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sale a oltre 54 milioni il bilancio di casi di Coronavirus accertati finora nel mondo, a fronte di più di 1,3 milioni di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 16 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Usa superano 11 milioni di casi, 1 milione in una settimana – Gli Stati Uniti hanno superato gli 11 milioni di casi confermati di Covid-19. E’ quanto risulta dal bilancio della Johns Hopkins University. Nel dettaglio, sono 11.000.984 i contagi. I decessi sono invece 246.006. Solo nell’ultima settimana è stato registrato un aumento di un milione di casi.

Ore 06.00 – Regno Unito: premier Johnson in isolamento dopo contatto con positivo – Il premier britannico, Boris Johnson, è in auto-isolamento dopo che il Servizio di tracciamento dell’Nhs (il servizio sanitario britannico) lo ha informato di aver avuto contatti con qualcuno che è risultato positivo al Covid. Johnson era già stato contagiato durante la prima ondata e aveva passato alcuni giorni in terapia intensiva.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Francia, cattolici chiedono Messe. Vietato raduno Parigi – Braccio di ferro in Francia tra alcuni settori cattolici e il governo: gli uni chiedono che le Messe riprendano poiché chiese e cattedrali possono facilmente rispettare i protocolli sanitari (anche se la linea del Vaticano è quella della prudenza); sul fronte opposto il governo, che dal 30 ottobre ha emanato il lockdown e ha vietato i grandi raduni pubblici in tutti i luoghi religiosi nel timore che il virus possa diffondersi rapidamente negli spazi chiusi. Nel weekend la protesta si è estesa. A Parigi è stato vietato un raduno a Place Saint-Sulpice per chiedere la ripresa delle Messe e delle celebrazioni eucaristiche. Ma i cattolici hanno tenuto diverse proteste in tutto il Paese per chiedere di poter celebrare la liturgia domenicale. Circa 300 fedeli si sono riuniti davanti la cattedrale Saint-André, a Bordeaux; altri hanno tenuto una messa all’aperto a Nantes; altri ancora si sono radunati presso la cattedrale di Saint Louis a Versailles, alle porte di Parigi. Molti organizzatori sono stati convocati per domani in commissariato.

Austria, Kurz: “Test di massa a fine lockdown per Natale normale” – “Verso la fine del lockdown allestiremo uno screening di massa per poter salvare le festività e avere un Natale normale”. Lo ha annunciato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz durante la trasmissione ‘Pressestunde’ della televisione di Stato Orf. Kurz ha detto che i test di massa sulla popolazione saranno effettuati sia prima del 6 dicembre (termine fissato per la fine del secondo lockdown) che nei giorni che precedono il Natale seguendo l’esempio della Slovacchia, che ha effettuato test rapidi su gran parte della popolazione di età compresa tra i 10 e i 64 anni.

Coronavirus, ultime notizie – Usa, nelle ultime due settimane casi in aumento dell’80% – In 24 ore negli Stati Uniti si sono registrati 1.210 decessi legati al Coronavirus e 159.021 nuovi contagi. Nell’ultima settimana sono stati accertati in media 145.712 casi al giorno, un aumento dell’80% rispetto alla media delle due settimane precedenti.

