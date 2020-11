Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 16 novembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 16 novembre 2020. Sono 27.354 i nuovi casi, con 504 morti a fronte di 152.663 tamponi effettuati nell’ultimo giorno.

È di 717.784 persone attualmente positive (+5.294), 45.733 morti (+504), 442.364 guariti (+21.554), per un totale di 1.205.881 casi (+27.354), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 717.784 attualmente positivi, 32.536 (+489) sono ricoverati in ospedale, 3.492 (+70) necessitano di terapia intensiva, mentre 681.756 (+4.735) si trovano in isolamento domiciliare.

Oggi si registra una consistente diminuzione dei casi (27.354 contro i 33.979 di ieri) a fronte di una forte diminuzione dei tamponi come avviene ormai dopo ogni weekend. Nell’ultimo giorno, infatti, sono stati processati 152.663 test contro i 195.275 di ieri. Diminuisce leggermente anche il numero dei morti (504 contro i 546 di ieri), mentre calano sia i ricoveri ordinari (489 contro i 649 di ieri) che i ricoveri in terapia intensiva (70 contro i 116 di ieri). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 4.128 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 4.079 e dal Veneto con 3.476 nuovi contagi.

