Covid, Dpcm Natale con nuove aperture? Esperti: “Così sarà terza ondata”

Tutta Italia è in attesa del 3 dicembre 2020, giorno in cui scadrà l’attuale Dpcm in vigore con le misure di contrasto per il Covid-19: per quel giorno, il Governo deve decidere se allentare o meno le restrizioni, anche in vista del Natale. Attualmente, l’orientamento dell’esecutivo sembra proprio quello di emanare un nuovo Dpcm, con all’interno però misure un po’ meno drastiche e persino nuove aperture nelle attività commerciali costrette alla serrata nelle ultime settimane. Tuttavia, quella che al momento è solo una voce viene già osteggiata dagli esperti della comunità scientifica, che avvertono il premier Giuseppe Conte e i suoi collaboratori che nuove aperture proprio in questo momento potrebbero portare persino a una terza ondata di Coronavirus in Italia.

Il decreto che il Governo vorrebbe mettere a punto per il Natale ha l’obiettivo di salvare le festività e permettere agli italiani di festeggiare, seppur con accortezze e restrizioni. Le prime misure verranno allentate nelle regioni gialle, poi si allungheranno gli orari degli esercizi commerciali (mettendo però limiti alla capienza) e si permetteranno gli spostamenti tra Regioni. Nonostante i bollettini degli ultimi giorni abbiano restituito dei dati un po’ più incoraggianti, gli esperti continuano a invitare gli italiani alla cautela. Il Consiglio superiore di sanità, tramite le parole del presidente Franco Locatelli, ha fatto sapere che è ancora presto per vedere gli esiti delle restrizioni attuate, mentre Ranieri Guerra in un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato che la seconda ondata durerà sicuramente più della precedente, visto che “siamo appena all’inizio della stagione invernale”.

