Il virus SarsCov2 circolava in Italia già nel mese di settembre 2019, ben prima di quanto ipotizzato fino ad ora. A sostenerlo è uno studio dell’Istituto dei tumori di Milano e dell’università di Siena, che ha come primo firmatario il direttore scientifico Giovanni Apolone, pubblicato sulla rivista “Tumori Journal”. Analizzando i campioni di 959 persone, tutte asintomatiche, che avevano partecipato agli screening per il tumore al polmone tra settembre 2019 e marzo 2020, l’11,6 per cento di queste persone aveva gli anticorpi al coronavirus, di cui il 14 per cento già a settembre, il 30 per cento nella seconda settimana di febbraio 2020, e il maggior numero (53,2 per cento) in Lombardia. Una scoperta arrivata grazie alla volontà dei ricercatori che hanno deciso di andare a scovare l’eventuale presenza degli anticorpi specifici nei campioni di sangue prelevati da 959 persone e tracciare così la comparsa, la frequenza e le variazioni temporali e geografiche dell’infezione da SarsCov2 nelle varie regioni italiane. La presenza in 111 pazienti di questi anticorpi ha quindi dimostrato che il virus SarsCov2 ha iniziato a circolare in Italia in modo asintomatico già diversi mesi prima che venisse identificato il primo malato di Covid-19 a febbraio a Codogno – Mattia, il famoso paziente 1.

