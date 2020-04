Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Calano sensibilmente i contagi in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, che parla di 104.291 persone contagiate, 21.067 morti e 37.130 guariti per un totale di 162.488 casi. Diminuiscono anche le persone ricoverate in terapia intensiva, segno che le misure di contenimento adottate dal governo stanno dando i loro frutti. La politica e la task force guidata da Colao stanno intanto portando avanti il piano per dare l’avvio alla tanto attesa Fase 2. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 15 aprile 2020.

Ore 6,00 – App e uscite scaglionate per fasce d’età: ecco la fase 2 – Prende sempre più vita la cosiddetta Fase 2, ovvero il periodo, definito di “convivenza con il virus”, che dovrebbe iniziare il 4 maggio, una volta terminato il lockdown. Secondo quanto emerso fino ad ora, si pensa a uscite scaglionate per fasce d’età. Per mappare la popolazione, oltre ai test sierologici, il governo sta pensando a un’app, che sostituisca l’autocertificazione. Una sorta di archivio telematico dove registrare i propri dati, specificando la propria situazione sanitaria. In questo modo, oltre a tracciare gli spostamenti di eventuali nuovi contagiati, bloccando sul nascere la possibilità di nuovi focolai, si potrebbe dividere i cittadini per fasce d’età con le informazioni necessarie a proteggere chi è maggiormente esposto, gli over 70, che torneranno a uscire per ultimi. “Per loro dobbiamo prevedere un programma particolare, percorsi che ci consentano di proteggerli dal contagio quando i più giovani ricominceranno a circolare. Però mettendoli anche al riparo dall’afa e dall’isolamento che può avere effetti devastanti a livello psicologico. E dunque un vero e proprio piano di interventi” dichiara la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. Tutti comunque saranno invitati a rispettare due regole fondamentali: mantenere le distanze di almeno 1 metro e indossare guanti e mascheriene.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino della Protezione civile – Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha fornito come ogni giorno – nel corso della conferenza stampa delle 18 – gli ultimi dati aggiornati sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Il bilancio del Covid-19 nel nostro Paese è di 104.291 attualmente positivi (ieri erano 103.616, +675), 21.067 morti (ieri 20.465, +602) e 37.130 guariti (ieri 35.435, +1.695). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 162.488 (ieri 159.516, +2.972). In isolamento domiciliare ci sono invece 73.094 persone (ieri 72.333, +761); in terapia intensiva ci sono oggi 3.186 pazienti (ieri 3.260, -74); i ricoverati con sintomi sono invece 28.011 (ieri 28.023, -12). I tamponi effettuati oggi sono stati 26.779 (ieri 36.717, quindi oggi più di 10mila tamponi in meno). I morti, invece, ieri erano aumentati di 566, mentre oggi di 602. I guariti erano aumentati di 1.224, oggi di 1.695 (Qui il bollettino nel dettaglio).

Il Fondo monetario internazionale: “Nel 2020 Pil in Italia in calo del 9 per cento” – Il Fondo monetario internazionale, nel suo World Economic Outlook, ha sottolineato che la crisi economica causata dal Coronavirus sarà peggiore di quella del 2008. Per quanto riguarda il nostro Paese, secondo il FMI nel 2020 il Pil italiano si contrarrà del 9,1 per cento per poi rimbalzare l’anno dopo del 4,8 per cento. A ottobre l’Fmi aveva previsto un +0,5 per cento nel 2020 e un +0,8 per cento nel 2021. Quest’anno il tasso di disoccupazione dovrebbe salire al 12,7% per poi scendere al 10,5% nel 2021. Anche gli altri Paesi dell’Eurozona e gli Stati Uniti non se la passeranno meglio: il loro Pil calerà rispettivamente del 7,5 e del 5,9 per cento per poi rimbalzare del 4,7 per cento nel 2021. Forti contrazioni previste per il Pil tedesco (-7 per cento), per quello francese (-7,2) e quello spagnolo (-8). Un po’ meno forte la riduzione per la Gran Bretagna, -6,5 per cento. Tra i pochi paesi che chiuderanno l’anno in positivo c’è la Cina, da cui è partita l’epidemia, con un +1,2 per cento.

Pio Albergo Trivulzio, Gdf sequestra cartelle cliniche. La Guardia di Finanza di Milano sta sequestrando le cartelle degli ospiti della casa di riposo Pio Albergo Trivulzio, morti da quando è cominciata l’emergenza Coronavirus. Lo riferisce l’Agi citando fonti investigative. Le Fiamme Gialle stanno eseguendo analoghe attvità a quelle in corso alla ‘Baggina’ anche alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone, dove Silvio Berlusconi svolse il suo periodo di affidamento in prova dopo la condanna nel processo sui fondi neri Mediaset. L’inchiesta per omicidio colposo ed epidemia colposa è coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi. Gli inquirenti stanno verificando eventuali carenze nei protocolli interni e dei dispositivi di sicurezza.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

