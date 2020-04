Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono ormai quasi 2 milioni i casi di contagi da Coronavirus nel mondo. La pandemia di Covid-19 ha provocato oltre 120mila morti. Il paese più colpito sono gli Stati Uniti, mentre in Europa l’epicentro resta l’Italia, dove da circa un mese sono in vigore rigide misure restrittive anti-contagio. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 15 aprile 2020.

Ore 9,00 – Bill Gates contro Trump: “Oms necessaria” – “Interrompere il finanziamento all’Oms durante una crisi sanitaria mondiale è pericoloso proprio come sembra. Il loro lavoro sta rallentando la diffusione del Covid-19 e se il loro lavoro si interrompe nessun’altra organizzazione potrà rimpiazzarli. Il mondo ha bisogno dell’Oms come non mai”: è quanto scrive il fondatore della Microsoft Bill Gates sul suo profilo Twitter commentando la decisione del presidente Usa Donald Trump di sospendere i finanziamenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Leggi l’articolo completo.

Ore 6,00 – Trump ordina stop ai fondi Usa contro l’Oms – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver ordinato il “blocco dei finanziamenti” Usa all’Organizzazione Mondiale della Sanità, lanciando accuse precise nei confronti dell’Oms. Trump, infatti, ha annunciato che l’amministrazione americana condurrà un’inchiesta sull’operato dell’Oms, accusando l’Organizzazione Mondiale della Sanità di “seria cattiva gestione e insabbiamento” della diffusione del virus, reclamando che venga inchiodata alla sue responsabilità. Il capo della Casa Bianca, quindi, ha sottolineato come “le altre nazioni che hanno seguito le linee guida dell’Oms, lasciando le frontiere aperte alla Cina, abbiano contribuito a far accelerare la pandemia nel mondo”. La decisione di non chiudere le frontiere secondo Trump rappresenta “una delle più grandi tragedie e mancate opportunità fin dai primi giorni” della diffusione del Covid-19. L’Oms, inoltre, secondo Trump “non è riuscita a svolgere i suoi compiti basilari e deve essere inchiodata alle sue responsabilità”. Intanto negli Usa nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo record di morti, 2.228, mentre i contagi hanno superato i 600mila casi.

COSA È SUCCESSO IERI

Ciclismo, annunciate le nuove date del Tour de France – Sono state annunciate oggi pomeriggio nel nuove date del Tour de France 2020, rinviato a causa della pandemia di Coronavirus. La più importante competizione ciclistica in Francia si terrà quest’anno dal 29 agosto al 20 settembre. Lo rendono noto gli organizzatori. Ieri, nel suo discorso alla nazione, il presidente Emmanuel Macron aveva annunciato l’impossibilità di organizzare grandi eventi fino alla metà di luglio.

Usa, Trump sostiene di avere il “potere totale” di riaprire gli Stati in lockdown. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di avere il “potere totale” di riapriregli gli Stati americani in lockdown per l’emergenza Coronavirus, contraddicendo l’opinione dei governatori e degli esperti legali. La Costituzione degli Stati Uniti d’America attribuisce infatti agli Stati il compito di mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza. Qui il video della Cnn.

Cina, al via test clinici per 2 vaccini. Pechino ha approvato per i test clinici, già cominciati, due potenziali vaccini inattivati contro il Covid-19. Lo riferisce l’agenzia Xinhua, che cita il meccanismo di prevenzione e controllo del nuovo Coronavirus del Consiglio di Stato, il governo cinese. I due vaccini inattivati, cioè prodotti usando virus e batteri uccisi, sono stati sviluppati dal Wuhan Institute of Biological Products, affiliato al gruppo statale China National Pharmaceutical Group, e dal gruppo di Pechino Sinovach Research and Development. Fino a oggi, la Cina aveva dato il via libera ai test clinici di un vaccino sviluppato congiuntamente dal gruppo di Tianjin, CanSino, e dall’Accademia di Scienze Mediche Militari cinese: una prima fase di sperimentazione su 108 volontari si è conclusa il 2 aprile scorso a Wuhan, la città della Cina interna da cui si è diffusa l’epidemia, ed è cominciato il reclutamento di volontari per la seconda fase di test sugli umani.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

