Coronavirus, Bill Gates contro Trump: “Oms necessaria come non mai”

Bill Gates si scaglia contro la decisione di Donald Trump di sospendere i finanziamenti Usa all’Oms accusata dal tycoon, di cattiva gestione e di un approccio filo-cinese all’emergenza Coronavirus. Una posizione non condivisa dal fondatore della Microsoft, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Interrompere il finanziamento all’Oms durante una crisi sanitaria mondiale è pericoloso proprio come sembra. Il loro lavoro sta rallentando la diffusione del Covid-19 e se il loro lavoro si interrompe nessun’altra organizzazione potrà rimpiazzarli. Il mondo ha bisogno dell’Oms come non mai”.

Coronavirus, Trump: pieni poteri per riaprire Usa, “giallo” Fauci

La decisione di sospendere i finanziamenti Usa all’Oms era stata comunicata dallo stesso Trump nel corso di una conferenza stampa, andata in scena quando in Italia era notte fonda. Trump ha accusato l’Organizzazione Mondiale della Sanità di “seria cattiva gestione e insabbiamento” della diffusione del virus, reclamando che venga inchiodata alla sue responsabilità. Secondo il capo della Casa Bianca “le altre nazioni che hanno seguito le linee guida dell’Oms, lasciando le frontiere aperte alla Cina, hanno contribuito a far accelerare la pandemia nel mondo”. La decisione di non chiudere le frontiere secondo Trump rappresenta “una delle più grandi tragedie e mancate opportunità fin dai primi giorni” della diffusione del Coronavirus.

Leggi anche: 1. Le ultime notizie sull’epidemia di Coronavirus nel mondo / 2. Coronavirus, le foto shock dei cadaveri ammassati in stanze vuote dell’ospedale Sinai Grace di Detroit

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Germania, avvocatessa contraria alla quarantena portata in un reparto psichiatrico Coronavirus, gioca alla lotteria dopo aver perso il lavoro e vince 4 milioni e mezzo Coronavirus: Trump ordina stop fondi Usa all'Oms