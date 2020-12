Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Torna sotto il 10% il tasso di positività. Conte lavora alle deroghe per consentire gli spostamenti fra i Comuni nel giorno di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 11 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Salvini a Conte: “Noi ci siamo anche per il Recovery Fund” – Matteo Salvini ha ribadito poco fa a Giuseppe Conte la disponibilità a dialogare, non solo per la riapertura delle scuole e l’allentamento delle restrizioni in vista di Natale, ma anche per l’utilizzo dei fondi del Recovery Fund. E’ quanto fanno trapelare fonti leghiste. Il segretario della Lega ha proposto al premier un confronto già nei prossimi giorni, si sottolinea. “Noi ci siamo”, ha precisato, confermando la linea “costruttiva” di tutto il centrodestra che proprio stamattina si è radunato in un vertice che – per la prima volta – è stato allargato ai gruppi che fanno riferimento a Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi e Giovanni Toti. Un incontro convocato dallo stesso Salvini.

Ore 06.30 – Recovery, Renzi: “Il piano italiano deve cambiare completamente” – “Deve cambiare tutto il piano sul recovery fund perché è ridicolo che ci sia una struttura di consulenti senza controllo democratico. Quei soldi vanno spesi per creare posti di lavoro e non reddito di cittadinanza”. Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete 4.

Ore 06.00 – Il ministro Manfredi: “Vaccinarsi è un atto comunitario” – “Vaccinarsi non è un servizio solo a se stessi ma è un servizio anche agli altri. Più persone si vaccinano, più c’è immunità e più questo rallenta il percorso del virus anche per coloro che per motivi vari non si potranno vaccinare. È un atto comunitario e non individuale“. Lo ha dichiarato il ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi durante l’Opening Conference della Maker Faire Rome 2020.

Verso l’ok allo spostamento fra Comuni a Natale – Il Governo potrebbe cambiare idea sulle norme restrittive per le festività natalizie adottate con il Decreto Legge Natale, che ha fatto da cornice al Dpcm del 3 dicembre. In particolare, stando a quanto rimbalza da ambienti parlamentari, l’esecutivo potrebbe dare il via libera agli spostamenti fra i Comuni nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, mentre resterebbe il divieto di spostamento tra Regioni dal 21 gennaio al 6 dicembre (anche tra quelle di fascia gialla). La decisione finale, a quanto risulta a Fanpage.it verrà presa domani sera, nel corso di un vertice di maggioranza in cui si confronteranno posizioni diverse su una questione particolarmente delicata, perché impatta su abitudini consolidate di milioni di italiane e potrebbe avere ripercussioni sull’intero quadro epidemiologico.

Arcuri: speriamo Natale sia ultimo sacrificio – “Servono pazienza e sacrificio, lo chiedo soprattutto ai più giovani. Sono certo che capirete l’importanza nell’assunzione di comportamenti responsabili. Sarebbe complicato intraprendere la più grande campagna di vaccinazione nel pieno di una non auspicata terza ondata. Speriamo che Natale sia l’ultimo sacrificio. Accettarlo significa contribuire tutti affinché non accada più”. Lo ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri.

Il bollettino della Protezione civile – Secondo il bollettino di oggi, giovedì 10 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 16.999 i nuovi casi, contro i 12.756 di ieri, e 887 i morti (+388 rispetto a ieri, quando erano stati 499). Il rapporto positivi-tamponi scende al 9,9%. I tamponi effettuati sono 171.586 (ieri erano stati 12.756 con 118.475 tamponi). Qui il bollettino completo

Conte potrebbe aprire a spostamenti fra Comuni a Natale – L’agenzia Ansa apprende da fonti parlamentari che il premier Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra Comuni a Natale. Le disposizioni per il 25 e 26 dicembre e l’1° gennaio potrebbero subire modifiche. La riflessione aperta da Conte, secondo le stesse fonti, potrebbe portare a modifiche al decreto legge sul Covid o a un aggiornamento delle Faq del governo, con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra Comuni.

Fontana, se misure ‘gialla’ rispettate si evita 3* ondata – “Se le misure della zona gialla saranno rispettate e rigorosamente applicate dai nostri concittadini, penso che potrebbero essere sufficienti per evitare quello che è successo a ottobre, dopo che abbiamo avuto un’estate nella quale ci eravamo un po’ troppo liberati”. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana replica così a chi chiedeva se con le restrizioni più leggere previste da domenica quando la Lombardia entrerà in zona gialla, si rischia una terza ondata di contagi dopo le feste.

Vaccino: Rasi, protetti dopo 30 giorni, usare ancora mascherina – Il vaccino contro il Covid “mi aspetto che duri anche più di anno” anche se “oggi abbiamo una certezza a 6 mesi. Non sarà efficace da subito. Inizia progressivamente dopo 15 giorni dopo la prima iniezione e 7 giorni dopo la seconda iniezione; mediamente dopo 30 giorni sei protetto”. Lo ha detto Guido Rasi, ex direttore esecutivo Ema e microbiologo all’Università Tor Vergata, ad Agorà su Rai 3. Dopo il vaccino, si potrà abbandonare la mascherina? “I primi 3-4 mesi bisognerà portare ancora la mascherina perché l’informazione se il vaccino protegga anche dall’infettare i nostri vicini – ha risposto Rasi – l’avremo dopo 2-3 mesi di campagna quando si faranno i primi test in questo senso”. E questo, ha concluso, “vale per tutti i vaccini”.

Rasi: “Il 29 dicembre da Ema mi aspetto parere positivo” – L’Ema darà l’autorizzazione al vaccino entro il 29 dicembre? “Io sono convinto di sì. Il 29 dicembre sicuramente l’Ema darà il parere e mi aspetto che sia positivo, con elementi di precisione maggiori rispetto a quello affrettato e incauto dell’Uk”, autorizzazione “che ci consentirà di andare veloce”. Lo ha detto Guido Rasi, ex direttore esecutivo Ema e microbiologo all’Università Tor Vergata, ad Agora’ su Rai 3.

Rasi: “Attenzione a terza ondata, vaccino ha i suoi tempi” – “L’attenzione sulla terza ondata ci deve essere perché, subito dopo le feste, riprenderemo auspicabilmente molte attività” e quindi “o manteniamo comportamenti più responsabili di 4 mesi fa o avremo una terza ondata. Anche perché il vaccino ha i suoi tempi”. Lo ha detto Guido Rasi, ex direttore esecutivo Ema e microbiologo all’Università Tor Vergata, ad Agorà su Rai 3.

Vaccino, Crisanti: “In questa prima fase no all’obbligatorietà” – “In questa fase bisognerebbe aspettare prima di rendere il vaccino obbligatorio, anche considerando che è approvato in via emergenziale”. A dirlo è il virologo Andrea Crisanti intervenendo ad ‘Accordi e Disaccordi’ su Nove. “Bisognerebbe aspettare che in qualche modo venga perfezionato il processo di autorizzazione per diventare approvazione. Sono due cose diverse. A metà strada, fra 5-6 mesi, forse varrebbe la pena di rendere la vaccinazione obbligatoria”.

Arcuri: “Vaccinandoci sostituiremo la paura con la libertà” – “Quella che sta per partire è una campagna di vaccinazione di massa, la più imponente che la nostra generazione, e non solo, ricordi. Questa campagna possiamo declinarla così, dicendo che vaccinandoci sostituiremo la paura con la libertà, la possibilità di fare del male ai nostri cari con la certezza di fare del bene. Sarà una rinascita per la nostra comunità. Chi ha dubbi sull’opportunità di vaccinarsi deve riflettere a lungo, se non lo farà non compirà una scelta solo per sé ma anche per coloro che lo circondano e per la comunità in cui vive”. Così il commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri, ospite di “Accordi”.

