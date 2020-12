Covid, 16.999 nuovi casi e 887 morti: il bollettino di oggi

Ultime 24 ore Nuovi casi: 16.999

Decessi: 887

Tamponi effettuati: 171.586

Guariti: 30.099

Ricoveri in ospedale: – 428

Ricoveri in terapia intensiva: – 29

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 696.527

Casi totali: 1.787.147

Decessi: 62.626

Guariti: 1.027.994

Ricoverati in terapia intensiva: 3.291

Ricoverati in ospedale: 29.088

In isolamento domiciliare: 664.148

Secondo il bollettino di oggi, giovedì 10 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 16.999 i nuovi casi, contro i 12.756 di ieri, e 887 i morti (+388 rispetto a ieri, quando erano stati 499). Il rapporto positivi-tamponi scende al 9,9%. I tamponi effettuati sono 171.586 (ieri erano stati 12.756 con 118.475 tamponi).

Le persone attualmente positive al Covid sono 696.527 (-13.988), 62.626 i morti (+887) e 1.027.994 i guariti (+30.099), per un totale di 1.787.147 casi (+16.999): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 696.527 attualmente positivi, 29.088 (-428) sono ricoverati in ospedale, 3.291 (-25) necessitano di terapia intensiva, mentre 664.148 si trovano in isolamento domiciliare.

La regione con più casi è il Veneto (+4.197), ancora in forte crescita anche su base settimanale. Seguono Lombardia (+2.093), Lazio (+1.488), Emilia Romagna (+1.453), Puglia (+1.332, altra regione in controtendenza rispetto al calo generale), Campania (+1.198). I guariti odierni sono 30.099 (ieri 39.266), per un totale che supera il milione dall’inizio dell’epidemia: sono 1.027.994. Nettamente superiori al numero dei nuovi casi: per questo gli attualmente positivi calano di altre 13.988 unità (ieri -27.010), e scendono a 696.527. Di questi, sono in isolamento domiciliare 664.148 pazienti, 13.394 meno di ieri.