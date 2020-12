Covid, sciatori ammassati per la fila in funivia a Verbier: bufera in Svizzera

Covid, ressa per fila funivia Verbier: rischio contagi Svizzera

Hanno fatto il giro del web le foto degli sciatori ammassati sabato alla stazione sciistica di Verbier, nel Canton Vallese, in Svizzera. A pubblicare gli scatti, giudicati da tanti “inammissibili”, è il giornale Le Nouveliste. Nonostante rimangano chiusi locali e ristoranti, gli assembramenti davanti alla funivia hanno destato profonda preoccupazione per il rischio di contagi da Covid.

Secondo quanto scrive il quotidiano, il cantone è intervenuto per richiamare all’ordine la gestione della stazione sciistica che oggi ha dimostrato – con altri scatti – che effettivamente le distanze vengono rispettate. “Sabato siamo rimasti sopraffatti per circa 30 minuti. Ad un certo momento non siamo più riuscirti a correggere la situazione e il danno era stato fatto”, ha spiegato a Le Nouveliste, Laurent Vaucher, direttore di Televerbier che gestisce la stazione sciistica. “Questa mattina, abbiamo messo in atto le misure che volevamo adottare durante la settimana. Abbiamo ancora qualche aggiustamento da fare, ma siamo pronti”, ha aggiunto.

Leggi anche: 1. Ho osato dire che le piste da sci vanno chiuse e mi è arrivata una valanga di insulti (anche da due campionesse azzurre) di Selvaggia Lucarelli; // 2. Covid, la Svizzera apre le piste da sci: "Nessun focolaio, italiani benvenuti"

