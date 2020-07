Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 13.459 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.926 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 10 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Stato di emergenza fino al 31 dicembre: Conte pronto alla proroga – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è pronto a estendere lo stato di emergenza (che terminerebbe, allo stato attuale, il 31 luglio) fino al 31 dicembre 2020. E’ quanto viene riportato da numerose fonti, tra cui il quotidiano Il Messaggero. Sarebbero stati in particolare i membri del comitato tecnico scientifico a spingere per la proroga. Alla base di questa decisione, che dovrebbe essere ufficializzata a stretto giro, c’è innanzitutto il timore di una seconda ondata di contagi o comunque di un’estensione ulteriore degli attuali focolai che si stanno sviluppando in Italia. Il governo, con ogni probabilità, anche nei prossimi mesi avrà bisogno di fare ampio ricorso ai Dpcm, per varare provvedimenti di urgenza immediatamente applicativi. Ciò varrebbe anche se la seconda ondata non dovesse verificarsi. L’esecutivo dovrà infatti prendere numerose decisioni con una tempistica stretta, a partire da quelle che riguardano la ripresa dell’anno scolastico. La possibilità di ricorrere ai Dpcm permetterebbe quindi di evitare una paralisi legislativa. Resta da capire come verrà accolta questa decisione dalle opposizioni, Salvini e Meloni in primis.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Speranza: “Divieto di ingresso in Italia da 13 Paesi a rischio” – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi, sentiti i ministri degli Esteri, dell’Interno e dei Trasporti, un’ordinanza che dispone il divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, informa il ministero, sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi sopra indicati. “Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi. È per questo che abbiamo scelto la linea della massima prudenza”, ha sottolineato il ministro dopo la firma dell’ordinanza.

Il bollettino – È di 13.459 persone attualmente positive (-136 rispetto a ieri), 34.926 morti (+12), 193.978 guariti (+338), per un totale di 242.363 casi totali (+214), il bilancio odierno relativo alla pandemia di Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 13.459 attualmente positivi, 871 (-28 rispetto a ieri) sono ricoverati con sintomi, 69 (-2) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 12.519 (-106) sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono stati 52.552, contro i 50443 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi totali è dello 0,41 per cento (ieri era dello 0,38 per cento). Qui il bollettino completo.

Roma, positivo al Covid con tosse e febbre fermato alla stazione Termini: viaggiava da 5 giorni – Nonostante fosse in isolamento fiduciario perché positivo al Covid, un uomo (53enne originario del Bangladesh) è salito su un treno viaggiando per l’Emilia Romagna. Dopo aver trascorso alcuni giorni a Rimini ha fatto rientro a Roma dove gli agenti della Polfer, presenti alla stazione Termini, lo hanno notato tossire e stare male. Immediatamente sono scattate le procedure del caso: il termoscanner ha confermato che il viaggiatore aveva la febbre. Gli agenti hanno quindi allertato i soccorsi ed è stato trasferito al policlinico Umberto I dove poi è risultato positivo al Covid (Qui tutti i dettagli).

Un bengalese positivo ha viaggiato in treno per mezza Italia violando l’autoisolamento – Un uomo di 53 anni era rientrato in Italia dal suo paese d’origine, il Bangladesh, senza sapere di essere positivo al coronavirus ma nel momento in cui stava iniziando a sviluppare i sintomi. Nonostante febbre e tosse, ha violanto l’isolamento fiduciario a cui era stato sottoposto in attesa dell’esito del tampone. L’uomo attualmente è ricoverato all’Umberto I di Roma. Giunto a Fiumicino il 23 giugno con un volo speciale dal Bangladesh, invece di mettersi in autoisolamento a casa in attesa del tampone (ha la residenza in provincia di Roma), decide di raggiungere Milano Marittima. Qui riceve una telefonata in cui la Asl gli comunica la positività. L’uomo, su cui pendeva in isolamento fiduciario di due settimane, alla scadenza, il 7 luglio, decide di mettersi in viaggio: avrebbe potuto farlo solo se il tampone fosse stato negativo. A questo punto il viaggio prosegue in treno, da Rimini a Falconara (Ancona) e da Falconara a Roma Termini.

Lazio, positivi 5 passeggeri del volo dal Qatar. “Sono risultati positivi al tampone 5 passeggeri, dei 97 autorizzati ieri a sbarcare a Fiumicino, del volo della Qatar Airways”. Lo rende noto l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio precisando che “tutti i passeggeri sbarcati sono stati sottoposti a tampone e sono in isolamento”. Il riferimento è ai 97 tamponi eseguiti sui passeggeri autorizzati a sbarcare del volo partito dal Qatar e atterrato ieri all’aeroporto di Fiumicino. Gli altri 125 passeggeri, non autorizzati a scendere dal velivolo perché provenienti dal Bangladesh, sono già ripartiti. Per i 97 sbarcati è comunque prevista una quarantena domiciliare.

