Coronavirus, il grafico con le azioni che ci espongono di più al contagio

Ci si espone a un rischio maggiore di contagio da Covid-19 allenandosi in palestra o facendo acquisti in un centro commerciale? È più rischioso andare a un matrimonio oppure alloggiare in hotel per due notti? Per aiutare le persone a rispondere a queste domande la Texas Medical Association ha redatto una lista di attività assegnando a ciascuna di esse un punteggio per classificarle in base alla pericolosità di contagio da nuovo Coronavirus.

Tra le azioni che possiamo compiere con serenità, ad esempio, c’è aprire la posta. Il rischio è un punto più alto per il fare benzina, giocare a tennis, ordinare cibo take away o andare in campeggio. Fare la spesa o passeggiare e correre all’aria aperta sono considerate azioni a rischio moderato/basso, mentre diventa più rischioso cenare a casa di altre persone, andare in spiaggia o nuotare in una piscina pubblica.

Il rischio è considerato “moderato alto” per chi cena fuori al chiuso, partecipa a matrimoni o funerali, viaggia in aereo, pratica sport di contatto come calcio o basket e saluta con strette di mano e abbracci i propri amici. Ma bisogna stare ancora più attenti quando si va in palestra, al cinema o al teatro. Anche mangiare o frequentare i bar è considerata un’attività ad alto rischio. Ecco il grafico:

Leggi anche: 1. Padova, il padre della sposa è positivo al Coronavirus: 91 invitati in isolamento dopo il matrimonio /2. Lecce, tornano a casa dal Brasile con il Coronavirus: famiglia in quarantena /3. Coronavirus, nuovo focolaio alla sede Tnt di Bologna: 18 positivi

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS DALL’ITALIA E DAL MONDO

Potrebbero interessarti Abusata dagli allenatori, atleta si toglie la vita. Alla madre: "Fai sapere cosa hanno fatto" Coronavirus, positiva la presidente della Bolivia Il moderato irlandese Donohoe è il nuovo presidente dell'Eurogruppo