Si registrano nuovi casi di Coronavirus importato dall’estero. Questa volta è toccato a due donne, madre e figlia, che rientrate in Salento dal Brasile sono risultate positive al Covid. Il Brasile è uno dei paesi maggiormente colpiti dal virus. L’ultimo bilancio dell’epidemia di covid-19 in Brasile parla di nuovi 1.223 morti e 4.4571 casi positivi in 24 ore, per un totale di 67.964 decessi e 1.713.160 contagi.

Le due donne, di ritorno da Sāo Paulo, hanno eseguito l’accertamento medico obbligatorio e sono risultate positive al test. Dopo l’esito del test le due donne sono finite in quarantena presso un domicilio di famiglia. Sorte analoga anche per il terzo componente, il padre, che in Brasile non ci era andato, contagiato evidentemente fra le mura domestiche. Dell’accaduto, oltre agli uffici Asl con cui il presidio sanitario si è messo subito in contatto, sono stati anche informati i carabinieri della tenenza locale e la sindaca della cittadina.

