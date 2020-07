Coronavirus, nuovo focolaio alla sede Tnt di Bologna: 18 positivi

Un nuovo focolaio a Bologna. Dopo i 140 contagi ai magazzini Bartolini, è stato individuato un nuovo focolaio alla sede della Tnt di via della Salute. Come riporta Repubblica, attualmente l’esito dei tamponi effettuati da parte dell’Asl tra alcuni dei lavoratori ha evidenziato 18 casi positivi “tutti riguardanti soggetti asintomatici. I test sugli altri lavoratori del sito sono ancora in corso”. Il sindacato Si Cobas, però, ritiene che il numero sia più alto di quello indicato: “I lavoratori ci parlano di 31 casi. Chiediamo che venga subito chiuso il magazzino e che vengano fatti i tamponi a tutti, anche ai driver”.

L’inchiesta epidemiologica del dipartimento di Sanità pubblica è partita dopo la scoperta di due casi positivi, due lavoratori della Tnt. Tra mercoledì e giovedì sono stati effettuati tamponi a tappeto nei confronti di 220 dipendenti. Oggi si attendono i risultati ufficiali dell’Ausl: probabile che il magazzino verrà chiuso per la sanificazione.

