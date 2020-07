India, maxi focolaio a un matrimonio: 111 casi di Coronavirus, lo sposo muore

In India, un matrimonio si è trasformato in un maxi focolaio di Coronavirus con almeno 111 invitati contagiati e lo sposo che è deceduto il giorno seguente la cerimonia per cause ancora da accertare. La vicenda è stata ricostruita dall’emittente locale Ndtv, secondo cui le nozze si sono celebrate lo scorso 15 giugno nello stato indiano di Bihar. Alla cerimonia avrebbero partecipato più di 350 persone: almeno 111 sono poi risultati positivi al Covid-19, mentre lo sposo è deceduto il giorno seguente il matrimonio. Tuttavia non è stato ancora accertato se l’uomo fosse stato infettato o meno dal virus e quali siano state le cause della sua morte.

Le autorità indiane, citate dalla Bbc, hanno riferito di aver rintracciato e isolato tutti gli invitati alle nozze la settimana scorsa e hanno avviato un’indagine sul numero dei partecipanti alla cerimonia. Il governo indiano, infatti, ha imposto, nell’ambito delle misure restrittive volte a contenere l’epidemia di Coronavirus, la presenza di massimo 50 persone a un matrimonio. Al momento l’India è il quarto Paese più colpito al mondo per numero di contagi con 585.481 casi confermati e 17.400 morti.

Leggi anche: 1. La sposa è positiva al Coronavirus: 31 invitati in isolamento dopo il matrimonio a Bologna / 2. Giordania, padre della sposa positivo al Coronavirus contagia 76 invitati alle nozze / 3. Coronavirus, le nuove regole per evitare il contagio: ristoranti, stabilimenti e sport. Tutte le novità

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti "Ci hanno tolto diritti e sogni": le voci dei bambini che rischiano di perdere la casa in Cisgiordania Coronavirus, gli effetti sul cervello: la storia del prof sopravvissuto all’infezione Germania: acquista per sbaglio 27 auto Tesla da 1,4 milioni di euro