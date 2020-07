Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 10 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 10 luglio.

È di 13.428 persone attualmente positive (-31 rispetto a ieri), 34.938 morti (+12), 194.273 guariti (+295), per un totale di 242.639 casi totali (+276), il bilancio odierno relativo alla pandemia di Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 13.428 attualmente positivi, 844 (-27 rispetto a ieri) sono ricoverati con sintomi, 65 (-4) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 12.519 (dato uguale a ieri) sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono stati 47.953, contro i 52.552 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi totali è dello 0,57 per cento (ieri era dello 0,41 per cento).

Rispetto a ieri, dunque, aumentano i nuovi contagi (oggi 276, ieri 214) con addirittura 5mila tamponi in meno. Per questo motivo si è alzata anche la percentuale di tamponi positivi sul totale. La Lombardia registra sempre il maggior numero di nuovi casi (oggi 135), seguita da Emilia-Romagna (53) e Lazio (23). Sono 10 i nuovi contagi in Piemonte, 11 in Veneto, 15 in Liguria e 7 in Campania. Quattro le regioni a contagi zero: Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Costanti, invece, i morti: 12 come ieri. Si sono registrati decessi in sole 5 regioni: Lombardia (6), Piemonte (2), Veneto (2), Toscana (1) e Lazio (1).

