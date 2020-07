Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 11,6 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 539mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 10 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Positiva la presidente della Bolivia – La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha reso noto di essere risultata positiva al Covid-19. “Sto bene. Lavorerò in isolamento”, ha dichiarato in un video su Twittwer la 53enne Anez, precisando che resterà in quarantena per 14 giorni prima di fare un altro test. Nei giorni scorsi, diversi ministri del governo boliviano erano risultati positivi al Coronavirus.

Ore 06.30 – Nuovo record di casi negli Usa, oltre 65 mila in 24 ore – Nelle ultime 24 ore sono state registrate 65.551 nuove infezioni, da 60.200 alla vigilia. Il totale dei casi è salito 3.111.902 mentre il bilancio dei decessi si è aggravato a 133.195.

Ore 06.00 – Brasile: in 24 ore 1.220 morti e 42.619 casi – Il Brasile ha registrato 42.619 nuovi casi di nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore e 1.220 decessi. Lo ha comunicato il ministero della Salute. In totale i casi sono oltre 1,7 milioni dall’inizio della pandemia, mentre i decessi ammontano a 69.184, sempre secondo il ministero.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Usa, impennata di casi a Tulsa dopo il comizio di Trump – Balzo dei casi a Tulsa, in Oklahoma, dove ora le autorità sanitarie locali sospettano che a contribuire alla diffusione dei contagi sia stato il comizio tenuto dal presidente Donald Trump, lo scorso 20 giugno. Secondo il dottor Bruce Dart, direttore del dipartimento di Salute della contea di Tulsa, “il comizio di Trump, che ha visto migliaia di partecipanti e le vaste proteste a esso collegate probabilmente hanno contribuito al drammatico aumento dei casi di nuovoCcoronavirus”. La contea di Tulsa ha registrato, martedì, 206 nuovi casi e il giorno precedente la cifra record di 261; in confronto, nella settimana prima del comizio del presidente, c’erano stati 76 casi il lunedì e 96 il martedì.

Coronavirus, ultime notizie: incremento record di contagi in India, quasi 25 mila – L’India ha registrato un incremento record di contagi da Covid-19: nelle ultime 24 ore i nuovi casi confermati sono stati quasi 25 mila (24.879), col virus che continua a diffondersi nel Paese da circa 1,4 miliardi di abitanti. A quanto riferiscono i media locali, citando le autoirtà sanitarie, i contagi in totale sono arrivati a 767.296; con 487 nuovi decessi il bilancio delle vittime della pandemia sale invece a 21.129.

Brasile, oltre 1,7 milioni di casi e 1.223 nuovi decessi – Il bilancio dei decessi per Covid-19 in Brasile è arrivato a 67.964, dopo che nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 1.223 morti. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, i nuovi contagi sono 44.571, dato che porta il totale degli infetti nel Paese sudamericano a 1.713.160. Lo riferisce il Guardian.

