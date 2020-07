Coronavirus, testata con successo terapia con staminali: abbatte mortalità nei pazienti gravi

Una nuova terapia cellulare basata sulle staminali ha dimostrato dei buoni risultati nei test condotti su 13 pazienti positivi al Coronavirus e intubati con ventilazione meccanica, al punto che i tassi di mortalità dei pazienti critici con Coronavirus sono passati dall’85 per cento al 15 per cento. Sono questi i primi risultati del progetto BALMYS-19 e condotto in Spagna, i cui risultati sono stati pubblicati su The Lancet’s EClinical Medicine.

La terapia avanzata si basa su cellule staminali con proprietà rigenerative, antinfiammatorie e immunoregolanti ed è la prima terapia cellulare per Covid-19 interamente sviluppata e prodotta in Spagna. Il progetto è co-guidato dal professore dell’Università Miguel Hernández (UMH) e ricercatore presso l’Istituto di ricerca sulla salute di Alicante (ISABIAL) Bernat Soria, insieme al professor Damián García-Olmo del Jiménez Fondazione Díaz (Università Autonoma di Madrid). Hanno preso parte allo studio altre sei università spagnole e sei ospedali.

I pazienti testati non rispondevano al trattamento convenzionale di terapia cellulare, composto da cellule stromali mesenchimali allogeniche, in dosi di un milione di cellule per chilo di peso. Secondo i risultati ottenuti, la nuova terapia cellulare non provoca reazioni avverse, ma comporta un miglioramento clinico e radiologico generale. La maggior parte delle persone trattate con la terapia cellulare sono state estubate durante il periodo di raccolta dei dati. Gli autori dello studio invitano alla prudenza e spiegano che le terapie cellulari, a differenza di altri trattamenti, sono “farmaci vivi” e devono essere utilizzate da personale medico qualificato e prodotte da dipartimenti accreditati dall’Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari.

