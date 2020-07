Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 9 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 9 luglio.

È di 13.459 persone attualmente positive (-136 rispetto a ieri), 34.926 morti (+12), 193.978 guariti (+338), per un totale di 242.363 casi totali (+214), il bilancio odierno relativo alla pandemia di Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 13.459 attualmente positivi, 871 (-28 rispetto a ieri) sono ricoverati con sintomi, 69 (-2) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 12.519 (-106) sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono stati 52.552, contro i 50443 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi totali è dello 0,41 per cento (ieri era dello 0,38 per cento).

Rispetto a ieri, dunque, aumentano i nuovi contagi (oggi 214, ieri 193), ma a fronte di circa 2mila tamponi in più. La Lombardia registra sempre il maggior numero di nuovi casi (oggi 119), seguita da Emilia-Romagna (29) e Lazio (28). Sono 16 i nuovi contagi in Piemonte, 10 in Veneto e 8 in Abruzzo. Sei le regioni a contagi zero: Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata, oltre alla provincia autonoma di Trento. Calano invece, rispetto a ieri, i morti: oggi sono 12, ieri 15.

