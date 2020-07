Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 13.595 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.914 morti, 193.640 guariti, per un totale di 242.149 casi complessivi registrati nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 9 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,00 – Piemonte, focolaio vicino a Cuneo: positivo anche il sindaco di Pagno – Nuovo focolaio di Coronavirus, questa volta in Piemonte. Sei persone sono risultate positive nel comune di Pagno, in provincia di Cuneo. Tra loro c’è anche il sindaco della città, Nico Giusiano. Tutti e sei gli infetti sono asintomatici. Secondo quanto si apprende, il contagio sarebbe stato originato da una cena tra amici a cui aveva partecipato anche il sindaco. Uno dei presenti alla cena qualche giorno dopo si è sottoposto al tampone (prima di un intervento programmato in ospedale) ed è risultato positivo. Da lì è partita la consueta operazione di tracciamento dei suoi contatti e si è risaliti agli altri 5 positivi, compreso Nico Giusiano. Il primo cittadino ha comunque fatto sapere che si trova in buone condizioni, esprimendo però preoccupazione per la situazione: “Sto bene – ha detto Giusiano – e stanno bene anche tutte le altre persone risultate positive. Sono asintomatico, ma temo che possano esserci altri contagi in paese, perché mancano gli esiti di alcuni tamponi, eseguiti nelle ultime ore. Nel corso dei mesi precedenti abbiamo avuto un solo caso, ora sei in un colpo solo. Spero che il paese ne esca presto. Mercoledì scorso avevo eseguito il test sierologico, assieme agli altri volontari Aib della squadra di Pagno. L’esito era stato negativo. Probabilmente in quel momento non erano ancora trascorsi i giorni di incubazione del virus”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Parma, focolaio in azienda produttrice di uova: 33 positivi – Scoppia un nuovo focolaio di Covid in Italia, stavolta in provincia di Parma: sono stati riscontrati infatti 33 nuovi contagi nell’azienda Parmovo, produttrice di uova, di Sanguigna di Colorno. I lavoratori risultati positivi sono tutti residenti nella zona di Casalmaggiore (Cremona) e Viadana (Mantova) e sarebbero dipendenti di una società di servizi lombarda che fornisce manodopera a diversi contesti produttivi, compresa l’azienda parmense. L’Ats Val Padana, che si è occupata di trattare i pazienti, ha fatto sapere che è partita l’indagine epidemiologica per individuare tutti coloro che sono stati a contatto stretto con i 33 positivi di Parmovo.

Il bollettino – È di 13.595 persone attualmente positive (-647 rispetto a ieri), 34.914 morti (+15), 193.640 guariti (+825), per un totale di 242.149 casi totali (+193), il bilancio odierno relativo alla pandemia di Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 13.595 attualmente positivi, 899 (-41 rispetto a ieri) sono ricoverati con sintomi, 71 (+1) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 12.625 (-607) sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono stati 50443, contro i 43.219 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi totali è dello 0,38 per cento. Qui il bollettino completo.

Rispetto a ieri, dunque, aumentano i nuovi contagi (oggi 193, ieri 138), ma a fronte di circa 7mila tamponi in più. La Lombardia registra sempre il maggior numero di nuovi casi (oggi 71), seguita da Emilia-Romagna (49) e Piemonte (25). Nel Lazio i nuovi casi sono 14, contro i 7 del Veneto e i 7 della Toscana. Quattro le regioni a contagi zero: Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise, oltre alla provincia autonoma di Trento. Calano invece, rispetto a ieri, i morti: oggi sono 15, ieri 30.

Bergamo, nessun paziente in terapia intensiva – La terapia intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo non ha più pazienti ed è così libera dal Covid-19. La notizia – informa una nota – arriva dopo 137 giorni dal ricovero del primo paziente (domenica 23 febbraio). Restano ricoverati alcuni pazienti colpiti dal virus, ma ormai negativizzati. Lo svuotamento della terapia intensiva per i pazienti Covid all’Ospedale Papa Giovanni è stata simbolicamente celebrata dal direttore generale Maria Beatrice Stasi, con il direttore sanitario Fabio Pezzoli e il direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza e area critica Luca Lorini, alla presenza di una rappresentanza degli operatori delle terapie intensive. In ricordo delle vittime si è rispettato qualche istante di silenzio. Poi, quasi a stemperare la tensione, è partito un applauso per il risultato raggiunto. Un traguardo che arriva grazie all’impegno dei circa 400 operatori che lavorano nelle terapie intensive del Papa Giovanni, tra medici, infermieri, operatori di supporto e personale delle pulizie. Nei giorni più critici della pandemia l’Ospedale di Bergamo era arrivato ad ospitare oltre cento pazienti intubati (Qui tutti i dettagli).

Fiumicino: stop a 125 bengalesi, a breve ripartono – Sono stati bloccati sull’aereo 125 bengalesi provenienti da Doha. Secondo quanto riferito, il volo, atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino e proveniente dal Pakistan, con scalo a Doha, aveva a bordo circa 200 passeggeri, di cui 125 provenienti dal Bangladesh. Dopo la positività di numerosi cittadina provenienti dal Bangladesh, però, è stato stabilito che i cittadini bengalesi non possono entrare nel territorio italiano. Di conseguenza, i 125 ripartiranno nel giro di massimo un’ora con lo stesso volo. Gli altri passeggeri, di altre nazionalità, invece, sono stati sottoposti a tampone e adesso dovranno osservare un periodo di quarantena.

Speranza: “Vaccino e test sierologico, non punto sull’obbligatorietà” – “I test sierologici non saranno obbligatori, sono convinto che gli insegnanti li faranno”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a In Onda su La7. “Io credo nelle persone e penso che questo sia il metodo da utilizzare. Poi siamo sempre in tempo a immaginare soluzioni di natura diversa. Quanto al vaccino, deve essere gratuito e pagato dallo Stato ma la mia impostazione non punta sulla obbligatorietà. Partiremo dal personale sanitario”.

