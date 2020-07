Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 11,6 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 539mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 9 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Bolsonaro pone il veto al piano per gli aiuti agli indigeni colpiti dalla pandemia – Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha posto il veto ad alcune misure di una legge che richiede al governo federale misure di emergenza per le popolazioni indigene colpite dalla pandemia. Bolsonaro, risultato positivo al test sul Covid-19, ha messo il veto a 16 punti della legge, tra cui la fornitura di acqua potabile e disinfettanti e la garanzia di posti letto. Ha, comunque, dato il consenso agli articoli che prevedono un sistema di tamponi adeguato, servizi di soccorso ed equipaggiamento medico. “I suoi veti negano il minimo necessario per la sopravvivenza di queste comunità”, ha dichiarato in una nota il gruppo in difesa degli indigeni brasiliani, Instituto Socialambiental (Isa), come riporta il Guardian. Isa ha chiesto al Congresso di ribaltare gli ostacoli posti dal presidente, con una votazione in cui dovrebbe avere i numeri per vincere. Bolsonaro ha anche posto il veto sul finanziamento di programmi di informazione sul coronavirus tra gli indigeni, per esempio potenziando l’accesso a Internet.

Ore 06.30 – Brasile, oltre 1,7 milioni di casi e 1.223 nuovi decessi – Il bilancio dei decessi per Covid-19 in Brasile è arrivato a 67.964, dopo che nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 1.223 morti. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, i nuovi contagi sono 44.571, dato che porta il totale degli infetti nel Paese sudamericano a 1.713.160. Lo riferisce il Guardian.

Ore 06,00 – Usa, oltre 55.000 nuovi casi in 24 ore – Negli Usa sono stati registrati altri 55.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Emerge dai dati di Johns Hopkins University che aggiorna il bilancio delle infezioni a quota 3.051,427. Il numero dei morti collegati al Covid-19 è arrivato a 132.256.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Gli Usa stanno per superare i 3 milioni di contagi – Gli Stati Uniti sono ormai vicini ai tre milioni di casi confermati di Covid-19, col presidente Donald Trump che continua a minimizzare sui rischi e a spingere per la riapertura delle scuole. Secondo il conteggio della John Hopkins University, i contagi negli Stati Uniti sono esattamente 2.998.177 e 131.521 i decessi totali. Dati che rendono il Paese il più colpito al mondo. La diffusione del virus è in crescita in diversi Stati meridionali come Texas, Florida, Luisiana e Arizona, mentre è in diminuzione in quello che era stato il primo epicentro dell’epidemia, New York e il Nord-Est.

Hong Kong, ex governatore britannico: “Cina usa virus per bullizzare” – La Cina “ha approfittato” della pandemia di Coronavirus per prevaricare e imporre la controversa legge sulla sicurezza su Hong Kong. E’ la denuncia di Chris Patten, l’ultimo governatore britannico della colonia prima che tornasse sotto il controllo di Pechino nel 1997 in base al principio ‘un Paese, due sistemi’. “Quello che è successo a Hong Kong è solo una parte di una più ampia serie di azioni intraprese dal Partito Comunista Cinese sfruttando il fatto che tutti noi siamo concentrati molto sulla gestione del Coronavirus”, ha affermato, sostenendo che “dall’India al Giappone, dall’Australia al Canada, i cinesi hanno fatto i prepotenti in tutto il mondo”. Da qui, l’appello ai Paesi partner nella comunità internazionale a “imparare a contenere la Cina quando si comporta male”.

Conte-Sanchez: “Luglio deve essere il mese dell’accordo” – “L’accordo deve arrivare a luglio. L’Europa fu la risposta alla grande crisi della Seconda guerra mondiale e deve esserlo alla crisi della pandemia. Si tratta di un passo senza precedenti nella costruzione di un progetto comune che è l’Europa”. Lo ha dichiarato il premier spagnolo nel corso della conferenza stampa con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stesso Conte ha ribadito che è necessario “finalizzare il pacchetto di risposte” europee “entro la fine di questo mese”. Entrambi, poi, hanno affermato che i rispettivi Paesi sono ora più preparati ad affrontare l’epidemia di Coronavirus rispetto a quando scoppiò la pandemia.

Impennata di casi in Serbia e Montenegro: Olanda blocca arrivi – L’Olanda ha deciso di richiudere i confini agli arrivi da Serbia e Montenegro a causa del rapido aumento dei casi di Coronavirus dei due Paesi. Allo stesso modo, ai viaggiatori olandesi è stato consigliato di evitarli se non assolutamente necessario. Anche l’Austria ha emesso avvisi di viaggio nei confronti di Bulgaria, Romania e Moldavia a causa del peggioramento della situazione Covid-19.

Oms: “Trasmissione aerea è possibile” – L’Oms ammette che la “trasmissione aerea del Coronavirus è possibile”. La trasmissione aerea del Coronavirus “non può essere esclusa in ambienti affollati chiusi o scarsamente ventilati”, ha detto Benedetta Allegranzi, responsabile per il controllo delle infezioni dell’organizzazione Onu. Se fosse confermato questo cambierebbe le linee guida dell’Oms per evitare il virus negli spazi chiusi. Leggi la notizia completa.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

