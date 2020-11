Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 31mila i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati ieri, mentre i morti sono 199. Il monitoraggio settimanale diffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità ha evidenziato un “rischio elevato” in 11 regioni a causa della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, domenica 1 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,30 – Nuovo Dpcm, Conte lunedì alla Camera e al Senato – Il premier Giuseppe Conte dovrebbe fare comunicazioni sulle nuove misure contro il Covid lunedì: a quanto si apprende, si sta cercando di far svolgere le comunicazioni alla Camera alle 12 e al Senato alle 17.

Ore 07,00 – Toti: “Chiusura scuole o centri urbani al momento ipotesi” – La possibile chiusura delle scuole o dei grandi centri urbani sono al momento alcune ipotesi su cui Regioni e governo stanno ragionando per invertire la curva del contagio da coronavirus. Lo ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti, in una diretta Facebook, alla vigilia della riunione che si terrà domani mattina con i ministri Boccia e Speranza. Sulla “deadline” per intervenire, “il governo non ci ha dato una tempistica esatta – ha detto Toti – noi abbiamo chiesto di partecipare alla decisione delle misure che riguardano le nostre città e i nostri territori, di poter riflettere bene sul da farsi”. Tra le ipotesi al vaglio, c’è quella “della chiusura delle scuole, come alcune Regioni stanno già facendo: la Campania lo ha fatto per tutti e il Piemonte lo ha fatto per i più grandi. E’ una misura che, secondo gli esperti, porterebbe ad un abbattimento del 15% della curva del contagio nelle nostre città e questo potrebbe ridare fiato ai nostri ospedali. Ma i ragazzi hanno diritto ad andare a scuola, quindi è una decisione non facile su cui si sta ragionando ma non è stato detto nulla di definitivo. Abbiamo ragionato – ha detto Toti – anche su chiusure mirate dei grandi centri urbani e delle città più colpite”: tra queste c’è anche Genova. Ma anche su questa ipotesi, al momento, non è stato ancora deciso nulla.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino – È di 351.386 persone attualmente positive (+25.600), 38.618 morti (+297), 289.426 guariti (+5.859), per un totale di 679.430 casi (+31.758), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 351.386 attualmente positivi, 17.966 (+972) sono ricoverati in ospedale, 1.843 (+97) necessitano di terapia intensiva, mentre 331.577 (+24.531) si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino.

Conte, stiamo valutando se intervenire ancora – “Abbiamo adottato un quadro misure restrittive e a livello regionale ci sono dei governatori che stanno adottando misure ancora più restrittive”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato in occasione della festa del ‘Foglio’. “Ieri è uscito un aggiornamento stiamo lavorando, ci stiamo confrontando con gli esperti e valutando se intervenire ancora”, ha continuato.

Coronavirus in Italia, verso lockdown locali – Mentre a Palazzo Chigi si litiga sulla scuola, l’esecutivo si prepara a favorire nel week end chiusure mirate sul territorio, in accordo con sindaci e governatori orientati a una nuova stretta. Il criterio, già messo nero su bianco in un precedente dpcm, è quello di valutare l’Rt, stabilire dove è fuori controllo, varare dei mini-lockdown. Dove l’indice di trasmissibilità si attesta oltre il 2, scatta l’intervento. Soprattutto se si affianca alla perdita di controllo del tracciamento e a segnali di sofferenza delle strutture sanitarie. Ci sono due Regioni sopra questo livello, Lombardia e Piemonte. E ci sono diverse grandi città e capoluoghi a ballare attorno a questo dato, tra cui Milano e Napoli, Caserta, Varese e Genova, Como, forse Torino e alcune realtà del Centro e del Sud (per la debolezza della sanità si osservano con preoccupazione Calabria e Sicilia). (Qui tutti i dettagli).

Positivo arcivescovo di Milano Delpini – “Nel pomeriggio di ieri, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, si è sottoposto alla verifica di infezione da Covid-19. La prova del tampone ha dato esito positivo”. Lo comunica l’Arcidiocesi in una nota nella quale si precisa che il monsignore “non presenta alcuna sintomatologia”. Delpini ha iniziato il periodo di quarantena previsto dai protocolli. Contestualmente sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti. Nelle principali celebrazioni che dovevano essere da lui presiedute nei prossimi giorni, l’Arcivescovo sarà sostituito dai suoi Vicari. Gli altri appuntamenti pubblici previsti in agenda per il periodo di quarantena sono invece rinviati.

